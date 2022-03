Marianne Faithfull mieszka w domu opieki. Była muzą Micka Jaggera

Po przejściu koronawirusa Faithfull skarżyła się na problemy z głosem, płucami i pamięcią. We znaki dawało się jej też przewlekłe zmęczenie.

W ostatnich latach miała również inne problemy zdrowotne. Chorowała na zapalenie wątroby typu C oraz raka piersi, przeszła operację biodra, zmaga się z artretyzmem. W przeszłości udało jej się pokonać uzależnienie od heroiny.

"Być może już nigdy nie będę mogła śpiewać. Może to już koniec. Gdyby to się potwierdziło, będę wówczas niesamowicie zdenerwowana, ale z drugiej strony mam przecież 74 lata" - mówiła Faithfull po przejściu koronawirusa. "Nie czuję się niepokonana. Po prostu czuję się piep***ym człowiekiem. Ale to, w co wierzę, co daje mi nadzieję, to wiara w cuda" - dodała.

Wideo Marianne Faithfull interviewed by Nick Cave, La Frette Studio

Faithfull dojrzała w końcu do decyzji, by przeprowadzić się do domu opieki. Jej rzecznik przekazał dziennikowi "Daily Mail", że zamieszkała w ośrodku dla artystów-seniorów Denville Hall w Londynie. Swoich ostatnich dni dożył tam m.in. aktor i reżyser Richard Attenborough. "Wniosła do domu wiele czaru" - powiedział gazecie jej przyjaciel.

Marianne Faithfull kończy 70 lat 1 / 7 Brytyjska wokalistka, autorka tekstów i aktorka Marianne Faithfull przyszła na świat 29 grudnia 1946 roku. W czerwcu 1964 roku Brytyjka poznała menedżera The Rolling Stones, Andrew Loog Oldhama, dzięki któremu dwa miesiące później zadebiutowała piosenką "As Tears Go By”, którą napisał dla niej Mick Jagger i Keith Richards. Utwór dotarł na 9. miejsce brytyjskiej listy przebojów. Sporym powodzeniem cieszyły się również jej kolejne single: "This Little Bird", "Summer Nights" i "Come and Stay With Me" Źródło: Getty Images Autor: Stephan C Archetti/Keystone Features/Hulton Archive udostępnij

Kariera Brytyjki rozpoczęła się w 1964 r. Gdy miała zaledwie 18 lat, zadebiutowała piosenką "As tears goes by", napisaną przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Później została dziewczyną wokalisty The Rolling Stones.

Swój ostatni album "She walks in beauty" wydała w 2021 roku. Jej twórczość to połączenie różnych stylów muzycznych, m.in. rocka, jazzu, bluesa i new wave.