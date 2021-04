Mariah Carey przyjęła szczepionkę na koronawirusa. Pokazała efekt uboczny

Mariah Carey, jak większość znanych osób, stara się dać dobry przykład fanom, jak radzić sobie podczas pandemii koronawirusa. Pokazała nagranie, na którym widać, jak przyjmuje pierwszą dawkę szczepionki.

Reklama

Mariah Carey chroni się przed koronawirusem /Dia Dipasupil /Getty Images

Mariah Carey to piosenkarka znana na całym świecie.



Reklama

Szczególnie w okresie świątecznym na listy przebojów wraca jej utwór "All I Want For Christmas Is You". Choć utwór ma już ponad 25 lat, jego popularność nie słabnie.



Obecnie jednak, z powodu pandemii koronawirusa, nie może koncertować. Wciąż pozostaje w kontakcie z fanami, namawiając ich, by zachowali ostrożność i stosowali się do obostrzeń.

Od razu także, gdy pojawiła się taka możliwość, postanowiła dać dobry przykład i przyjąć szczepionkę, która ma chronić przed zakażeniem.



Mariah Carey obchodzi 50. (?) urodziny 1 / 11 Na świat przyszła w Huntington, w USA. Jej ojciec miał wenezuelskie korzenie, matka natomiast - irlandzkie. Źródło: Getty Images Autor: Deborah Feingold udostępnij

Wszystko uwieczniła na nagraniu. Na początku wydawała się bardzo spokojna i wyluzowana, jednak gdy pielęgniarka wbiła jej igłę w ramię, wokalistka wydała głośny pisk. "Efekt uboczny szczepionki" - zażartowała pod postem.