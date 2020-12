Bombka z wizerunkiem Mariah Carey. Internauci są bezlitośni

Powstała bombka inspirowana postacią Mariah Carey. Internauci prześcigają się w żartach, głos zabrała nawet sama artystka.

Mariah Carey cieszy się niesłabnącą popularnością /Anthony Behar/Sipa USA/East News /East News

Mariah Carey to piosenkarka znana na całym świecie.

Szczególnie w okresie świątecznym na listy przebojów wraca jej utwór "All I Want For Christmas Is You". Choć utwór ma już ponad 25 lat, jego popularność nie słabnie.

"Jestem bardzo 'świąteczną' osobą i uwielbiam Boże Narodzenie. Śpiewałam kolędy od dziecka. Gdy przyszło do nagrania albumu 'Merry Christmas', postaraliśmy się połączyć klasyczne kolędy z nowymi, radosnymi piosenkami" - tak Carey opowiadała o nagraniach świątecznej płyty.



Jedna z fanek piosenkarki udostępniła na Twitterze post, w którym napisała, że zdobyła bombkę wzorowaną właśnie na postaci artystki. "Mój mąż i ja wymieniamy ozdoby co roku, a w tym roku dostałam @MariahCarey, to jest bardzo świąteczne!" - napisała.

Wpis dotarł nawet do wokalistki. Udostępniła go u siebie z podpisem: "To jest... Niezatwierdzone. (Ale liczy się myśl)".



Nieudolna podobizna Carey rozśmieszyła internautów, którzy szybko zaczęli tworzyć memy.