Mariah Carey pod choinką. Gwiazda stała się... lalką Barbie

Świąteczny czas dla Mariah Carey to wyjątkowo zapracowany okres. Wokalistka, która wtedy słyszana jest wszędzie dzięki swojemu przebojowi sprzed niemal 30 lat, tym razem być może dla paru osób stanie się prawdziwym "świątecznym prezentem". Wszystko z powodu lalki Barbie, która przypomina gwiazdę.

Zabawkowa podobizna artystki wpisuje się idealnie w czas przedświątecznej celebracji, który Carey zaczęła już w połowie listopada serią świątecznych koncertów "Merry Christmas One and All". 54-letnia artystka nie kryła dumy z tego wyróżnienia, prezentując swoją Barbie na Instagramie, a o kulisach jej powstawania opowiedziała w rozmowie z magazynem "People".

Mariah Carey stała się świąteczną lalką Barbie

"Miałam pewne sugestie dotyczące wyglądu lalki, sporządziłam nawet szczegółowe notatki dotyczące chociażby fryzury i innych elementów. Ale, gdy ją zobaczyłam, pomyślałam: 'O mój Boże, ona jest taka urocza'. Urzekło mnie to, że ma na sobie kreację, którą prezentuję w drugim teledysku do piosenki 'All I Want For Christmas Is You'" - wspomniała artystka.

W istocie twórcy lalki stworzyli replikę czerwonej, wieczorowej sukni, którą Carey zaprezentowała w jubileuszowym teledysku, który nakręcono 25 lat po premierze tego słynnego świątecznego szlagieru.

Artystka przyznała, że zabawka z jej podobizną przeszła jej najśmielsze marzenie, bowiem jak sama wyznała, w dzieciństwie nie miała czym się bawić i marzyła choć o jednej lalce. "Gdybym mogła cofnąć się w czasie i powiedzieć samej sobie, tej małej dziewczynce, że pewnego dnia będę miała Barbie zrobioną na swoje podobieństwo, chyba bym oszalała" - dodała Carey, której lalka właśnie trafiła do sprzedaży.

