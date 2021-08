Maria Peszek i teledysk "J*bię to wszystko". Kim jest Marta Malikowska?

Do tej pory poznaliśmy utwory "Virunga" (skierowany do przyjaciół ze środowiska LGBT, posłuchaj! ) i "Ave Maria" ( sprawdź! ).

To zapowiedzi nadchodzącej płyty Marii Peszek "Ave Maria", która ukaże się 10 września.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maria Peszek Ludzie psy

Producentem i współautorem muzyki jest Kamil Pater, współtwórca zespołu JAAA!, projektu Powidok i wydawnictwa Sadki Rec. Nagrywał też w składzie Contemporary Noise Quartet, Quintet, Sextet, a z kwartetem Kamiński Pater Urowski Gorzycki był nominowany do Fryderyków za jazzowy debiut roku w 2010.

"Kochani. Zabieramy Was na wyspę! Love, sex, magic, sweet, surreal... All inclusive. Pakujcie się! Ruszamy..." - zaprasza do swojej "miłosnej piosenki" Maria Peszek.



Teledysk "J*bię to wszystko" wyreżyserował Piotra Onopa. W rolach głównych wystąpiły Maria Peszek i aktorka Marta Malikowska ("Chyłka. Inwigilacja", "Ślepnąc od świateł", "Żmijowsko").

Clip Maria Peszek J*BIĘ TO WSZYSTKO

Kim jest Marta Malikowska z teledysku "J*bię to wszystko" Marii Peszek?

"'J*bię to wszystko' to love song. Bardzo szczególny i chyba pierwszy taki w historii polskiej piosenki. Ale to także utwór o uwalniającej sile wyobraźni, surrealna historia, dziejąca się na wyspie, której nie ma w realu, ale każdy może ją sobie stworzyć" - czytamy w prasowej zapowiedzi piosenki.



Marta Malikowska jest absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie (2005). W latach 2006-09 występowała w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Następnie związana była z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu oraz Teatrem Polskim w Bydgoszczy.



Za rolę w spektaklu "Henrietta Lacks" otrzymała w 2007 roku nagrodę na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych ("za oszczędność środków, która wzmaga siłę oddziaływania, za aktorski profesjonalizm i kulturę sceniczną, za umiejętne spajanie scenicznej rzeczywistości").

Maria Malikowska, czyli "Pazina"

Kinowym debiutem Malikowskiej była rola w filmie "Przebacz" Marka Stacharskiego, za którą otrzymała nagrodę dla debiutu aktorskiego na festiwalu filmowym w Gdyni. W kolejnych latach oglądaliśmy ją m.in. w "ki" Leszka Dawida (Wiki), "Żyć nie umierać" Macieja Migasa (Ewa, producentka programu "Zatańcz z Gwiazdą") czy "Córkach dancingu" Agnieszki Smoczyńskiej (Lusia).

Przełomem w jej ekranowej karierze okazała się jednak główna żeńska rola w serialu HBO "Ślepnąć od świateł", w którym wcieliła się w przyjaciółkę głównego bohatera "Pazinę". "Kiedy tylko przeczytałam książkę, od razu wiedziałam, że ta ksywka do mnie przylgnie. I rzeczywiście, moi znajomi coraz częściej mówią do mnie 'Pazina'" - mówiła w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Malikowską mogliśmy także oglądać w innych telewizyjnych produkcjach: w "Drogach wolności" (TVP) zagrała Franciszkę Woydowicz, właścicielkę Hotelu pod Białą Różą, w produkcji Canal+ "Żmijowisko" zagrała żonę jednego z bohaterów - Joannę Trypę, wkrótce zobaczymy ją także w nowym serialu Playera "Skazana" (więźniarka "Kosa").



Zdjęcie Marta Malitowska na planie serialu "Skazana" / Gałązka / AKPA

W 2019 roku Malikowska, do spółki z antropolożką i propagatorką muzyki ludowej Maniuchą Bikont oraz performerką i choreografką Karoliną Kraczkowską, stworzyła teatralny projekt "Malina" inspirowany życiorysem i działalnością Maliny Michalskiej, jednej z pierwszych propagatorek jogi w Polsce, autorki popularnego podręcznika "Hatha-Joga dla wszystkich".

Aktorka jest także współzałożycielką electropopowego duetu Malikowska i Brożek, który tworzy z liderem grupy Żółte Kalendarze - Wojciechem Brożkiem.



Marta Malikowska: Ma dziecko z wokalistą zespołu Pogodno

Przez cztery lata była żoną wokalisty zespołu Pogodno Jacka "Budynia" Szymkiewicza, z którym ma dziecko. Następnie związana była z liderem zespołu Hurt - Maciejem Kurowickim.

"Gdy przyjechałam do Szczecina do pracy w Teatrze Współczesnym, Pogodno robiło casting dla aktorów do spektaklu 'Opherafolia'. Dostałam się, i już na pierwszej próbie ja i Jacek zakochaliśmy się w sobie. Byliśmy razem cztery lata, rozstaliśmy się, ale próbowaliśmy coś jeszcze ratować, no i Jacek poznał mnie z Maćkiem (Maciej Kurowicki, wokalista Hurtu - przyp. red.). Zaczęliśmy się przyjaźnić, aż w końcu przyjaźń przerodziła się w miłość. Ale z Jackiem jesteśmy w dobrych relacjach, mamy dziecko" - mówiła magazynowi "Prestiż" w 2012 roku.