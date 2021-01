Maria Koterbska nie żyje. Dama polskiej piosenki miała 96 lat

W wieku 96 lat zmarła Maria Koterbska, dama polskiej piosenki. Informację o jej śmierci przekazał późnym wieczorem prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci wielkiej damy polskiej piosenki, wspaniałej osoby, wybitnej bielszczanki - Marii Koterbskiej. Legendarna artystka 13 lipca ub.r. świętowała swoje 96. urodziny pełna optymizmu i pogody ducha. Taką też ją wszyscy zapamiętamy. Zapamiętamy też największe przeboje, jak 'Karuzela' ( posłuchaj! ), 'Serduszko puka w rytmie cza-cza', 'Augustowskie noce' i wiele innych" - napisał samorządowiec na swoim profilu facebookowym.

Jarosław Klimaszewski, składając bliskim kondolencje, dodał: "Świat dziś wiele stracił... Dziękujemy za wszystko Pani Mario. Móc Panią znać, to był prawdziwy zaszczyt".

Maria Koterbska urodziła się 13 lipca 1924 r. w Bielsku. Nigdy na stałe nie wyjechała z rodzinnego miasta. Karierę zaczynała po wojnie, a największą popularność zdobyła w latach 50. W repertuarze miała 1500 piosenek, w tym ok. 400 nagranych. Jej największe przeboje: "Karuzelę", "Rudzielca" ( sprawdź! ), "Złoty pierścionek", "Serduszko puka w rytmie cza-cza", "Augustowskie noce" i "Parasolki" ( posłuchaj! ) śpiewała cała Polska. Teksty dla Koterbskiej pisali m.in. Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka.

Talent odziedziczyła po rodzicach. Mama Janina, absolwentka konserwatorium, była zdolną i uznaną w Bielsku pianistką. Ojciec Władysław, wykształcony w krakowskim konserwatorium muzycznym znakomity skrzypek, dyrygent i kompozytor.

W 1963 roku zaproszono ją do udziału w III Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Zaprezentowała piosenkę Marka Sarta do słów Jerzego Millera "Odejdź smutku" i otrzymała drugą nagrodę. Inne przeboje Koterbskiej to "Brzydula i rudzielec", "Piosenka o walcu domino", "Chłopcy z obcych mórz", "Karuzela", "Mój chłopiec piłkę kopie", "Serduszko puka w rytmie cza cza", "Parasolki", czy "Wio koniku", utworu będącego polską przeróbką węgierskiej piosenki Laszlo Kazala.

W życiu prywatnym Maria Koterbska była matką aktora i kompozytora Romana Frankla. Ojcem Romana i mężem Marii jest Jan Frankl, którego poznała podczas II wojny światowej na potańcówce.

W 1999 r. Maria Koterbska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.