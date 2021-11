Margo Guryan nie żyje. Była autorką przeboju "Sunday Mornin'"

Śmierć Guryan potwierdził jej przyjaciel, Damon Krukowski, muzyk znany z zespołu Galaxie 500.

Guryan studiowała na Uniwersytecie Bostońskim, a pod koniec lat 50. została zatrudniona przez Atlantic Records. Początkowo próbowała kariery solowej, jednak próby nie powiodły się. Po tym Guryan skupiła się na pisaniu piosenek dla innych. Jej utwory śpiewali m.in. wokalistka jazzowa Chris Conner ("Lonely Woman") i Harry Belafonte ("I'm On My Way to Saturday").



Największy sukces komercyjny odniósł jej utwór "Sunday Mornin'". Wersja nagrana przez Spanky and Our Gang ( sprawdź! ) dotarła do 30. miejsca na liście Billboard 200. W duecie zaśpiewali ją również Bobbie Gentry i Glen Campbell.

W 1968 roku Guryan wydała swój jedyny solowy album "Take a Picture". Choć album został dobrze przyjęty przez krytykę, brak trasy koncertowej promującej płytę spowodował, że nie przyniosła ona spodziewanych efektów komercyjnych.



Trzy dekady po wydaniu albumu, muzyka Guryan zyskała ponowne zainteresowanie, gdy zespół Saint Etienne wykonał jej utwór "I Don't Intend to Spend Christmas Without You". W 1999 roku płyta "Take a Picture" została wznowiona w USA, Europie i Japonii.

Przyczyna śmierci artystki nie została podana. Miała 84 lata.