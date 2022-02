24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Polacy nie mogli pozostać obojętni i od razu ruszyli z pomocą humanitarną cywilom, którzy zaczęli szukać schronienia w naszym kraju. Jedną z oferujących pomocną dłoń jest polska piosenkarka Margaret.

Wokalistka zapewniła, że udostępni swoje mieszkanie czteroosobowej rodzinie. Szczodry gest wokalistki spotkał się z ciepłym odzewem jej obserwatorów - inni także chcą pomagać potrzebującym Ukraińcom.

Zdjęcie / Instagram, @margaret_official / materiał zewnętrzny

Ponadto Margaret udostępnia w swoich social mediach informacje o zbiórkach przedmiotów, które mogą się przydać - m.in. o potrzebnych apteczkach i bandażach, które można oddawać dziś w godzinach 9-12 przy Pańskiej 3 w Warszawie.

Zdjęcie / Instagram, @margaret_official / materiał zewnętrzny

Margaret zasłynęła przebojem "Thank You Very Much" w 2013 roku, który nadał jej status prawdziwej gwiazdy. Wydała później także "Wasted", "Heartbeat" czy "Cool Me Down". Ma na swoim koncie 5 albumów studyjnych, także m.in. wspólny krążek jazzowy nagrany z Mattem Duskiem. Ostatni album Margaret, "Maggie Vision", ukazał się w ubiegłym roku.



