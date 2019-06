Margaret z nowym klipem. Zobacz tęczowe "Serca Baila"

Margaret zaprezentowała teledysk do singla z najnowszej płyty "Gaja Hornby", która swoją premierę miała końcem maja. Zobacz "Serce Baila".

Margaret zaprezentowała klip do utworu "Serce Baila" AKPA

Margaret zaskoczyła nieco swoich fanów i nową płytę nagrała w całości w języku polskim. Premiera "Gaja Hornby" ( posłuchaj tytułowej piosenki! ) miała miejsce 31 maja. Niedługo po niej artystka zaprezentowała teledysk do jednego z singli – "Serce Baila". To tęczowo-pastelowy teledysk, który prezentuje Margaret w nieco nowej odsłonie. Teledysk do piosenki "Serce Baila" został zrealizowany przez Macieja Nowaka , Werony Rygiel i Roberta Sampławskiego.

Clip Margaret Serce Baila

Sprawdź tekst piosenki "Serce Baila" w serwisie Teksciory.pl!

Materiał na płytę "Gaja Hornby" w całości został nagrany w języku polskim.

Tytułowa Gaja Hornby to alter ego wokalistki, która opowiada o swojej ewolucji, rozlicza się z błędów i dociera aż na rozstaje dróg. Margaret używała go także wtedy, gdy nie chciała być rozpoznana. Co więcej, Gaja jest dla wokalistki istotna także w znaczeniu Marki Ziemi.



Tytułowy utwór z płyty to przede wszystkim prawdziwa historia. "Mam 27 lat i się kręcę" - tekst, który słyszymy już w pierwszej sekundzie zaprasza do tej wyjątkowo intymnej, muzycznej podróży.

"Gaja Hornby, to twarda dziewczyna, która nie boi się głośno mówić co myśli. Przebojowa i odważna, zdolna porwać tłumy, śmiało płynie pod prąd" — mogliśmy przeczytać w zapowiedzi przedpremierowego koncertu.

Do współpracy przy nowym albumie Margaret zaprosiła swojego partnera - wokalistę Piotra "KaCeZet" Kozieradzkiego, który pojawił się w utworze "Chwile bez słów".

Oto szczegóły płyty "Gaja Hornby":

1. "Gaja Hornby"

2. "Ten dzień"

3. "Serce Baila"

4. "Błyski fleszy, plotki, ścianki"

5. "Ej chłopaku"

6. "VAJB" (feat. Gverilla)

7. "Psia mać"

8. "Chwile bez słów" (feat. KaCeZet)

9. "Światło"

Margaret w dorobku ma płyty "Add the Blonde" (2014), "Monkey Business" (2017) i album nagrany z kanadyjskim wokalistą Mattem Duskiem "Just the Two of Us" (2015, posłuchaj singla!).