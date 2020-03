Margaret z nową piosenką dla Rak'n'Roll Music. Posłuchaj utworu "Nowe plemię"

Margaret powraca z kolejną piosenką dla fundacji Rak'n'Roll. W sieci zamieściła także oryginalnie zrealizowany teledysk.

Margaret wróciła do branży w szczytnym celu / Dariusz Gałązka / AKPA

Na początku grudnia 2019 roku Margaret poinformowała, że zawiesza karierę.

"Ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie" - wyznała wtedy Margaret na swoim Instagramie.



Dwa miesiące później piosenkarka wraz ze swoim partnerem KaCeZetem ujawnili plany związane z muzyką. Poinformowali o otwarciu własnej wytwórni muzycznej. "Dziś wielki dzień! Gaja Hornby Records - to nasze dziecko, które przez kilka miesięcy rodziło się w naszych głowach" - mogliśmy przeczytać na Instagramie.

Na początku marca 2020 roku Margaret wróciła na Instagrama i do nagrywania. W ramach współpracy z fundacją Rak'N'Roll wokalistka rozpoczęła zbiórkę pieniędzy dla chorych na nowotwór i zapowiedziała, że gdy suma zostanie uzbierana, pochwali się nowym numerem.

"Wróciłam. Dostałam zaproszenie od fundacji Rak'n'Roll do wzięcia udziału w Rak'n'roll Music. Co to znaczy? Ten mikrofon to zaproszenie dla nas - dla mnie jako artystki i dla was jako słuchaczy do wzięcia udziału i tworzenia nowego gatunku muzycznego, który pomaga przejść przez raka. Jak to działa? Wy wpłacacie pieniądze, ja zamykam się w studiu, robię utwór i razem nadajemy nowy sens muzyce. Wpłacajcie, bo cel jest szczytny, a akcja bardzo fajna" - napisała na Instagramie.

W czwartek, 12 marca na antenie Newonce.radio Margaret zaprezentowała swoją pierwszą piosenkę "Przebiśniegi" stworzoną w ramach Rak'n'Roll Music.

Wideo Margaret - Przebiśniegi | LIVE @ newonce.radio [PREMIERA]

Tydzień później na jej kanale pojawił się kolejny utwór "Nowe plemię", którego producentem był m.in. jej partner KaCeZet. "'Nowe Plemię' to utwór otwierający nowy muzyczny kierunek Margaret" - czytamy w opisie pod teledyskiem.

Clip Margaret Nowe Plemię

"Bardzo mocno Ci kibicuję, leć wysoko i rób to co kochasz", "Raduje to moje serce ze udzielasz się w takich inicjatywach i pomagasz innym osobom" - pisali fani w komentarzach.

Przy okazji premiery utworu poinformowano, że Margaret związała się z wytwórnią Sony Music.