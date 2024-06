Margaret wielokrotnie próbowała swoich sił w preselekcjach do konkursu Eurowizji i może pochwalić się różnorodnym doświadczeniem. W swojej karierze brała udział bowiem zarówno w polskich, jak i zagranicznych rywalizacjach. Nigdy nie udało jej się zostać reprezentantką żadnego kraju, natomiast wokalistka się nie poddała.

Margaret próbowała swoich sił w konkursie Eurowizji już w 2016 r.

W 2016 r. Margaret wystąpiła w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji ze swoim przebojem "Cool Me Down". Wówczas uznawana była za faworytkę, jednak ostatecznie reprezentantem Polski został Michał Szpak. W konkursie wystąpił z mocną piosenką "Color of Your Life". Wywalczył dla Polski jeden z lepszych wyników w historii - zajął bowiem ósme miejsce w rankingu.

Reklama

Polska artystka chciała reprezentować Szwecję na Eurowizji

Margaret nie poddała się i dwa lata później ponownie wystąpiła w preselekcjach. Tym razem natomiast spróbowała swoich sił w innym kraju. Postanowiła zawalczyć o reprezentowanie Szwecji w konkursie Eurowizji. W 2018 r. wzięła udział w Melodifestivalen z utworem "In My Cabana". Zajęła siódme miejsce w klasyfikacji.

W 2019 r. Margaret ponownie pojawiła się na Melodifestivalen. Do konkursu zgłosiła wówczas piosenkę "Tempo", jednak z tym utworem nie poszło jej aż tak dobrze. Wokalistce nie udało się wyjść z półfinałów.

Margaret przeprosiła się z konkursem Eurowizji

Od tamtej pory artystka nie brała udziału w żadnych eurowizyjnych preselekcjach. Okazuje się jednak, że nigdy nie porzuciła w pełni marzenia o występie w konkursie. Niedawno udzieliła wywiadu Onetowi, gdzie zaznaczyła, że "przeprosiła się" z Eurowizją. Nie rozpamiętuje przeszłości, a poprzednie porażki nie zraziły jej do dalszych prób.

Margaret przyznała nawet, że rozumie, dlaczego w poprzednich latach nie została wybrana na reprezentantkę. Uważa, że nie była gotowa do występu na Eurowizji. "Przeprosiłam się z tym konkursem i nie jestem już obrażona na to, że kiedyś mnie nie wybrano. Dzisiaj się wcale temu nie dziwię. Ja po prostu nie byłam wtedy jeszcze na to gotowa. Dzisiaj podeszłabym do tematu z mniejszym spięciem, a z większą dozą zabawy. (...) Myślę, że byłabym w stanie zrobić to lepiej niż kiedyś" - powiedziała wokalistka.

Wokalistka już pracuje nad piosenką konkursową

Artystka zapewniła, że rozpoczęła już prace nad piosenką, która jej zdaniem będzie odpowiednia na eurowizyjny konkurs. "Pracuję nad piosenką, z którą być może chciałabym pojechać na Eurowizję. Chcę się do tego przygotować, najlepiej jak mogę. Nie chcę pisać piosenki pod konkurs, nie chcę odkładać tego na ostatnią chwilę. Chcę nagrać kawałek, który będzie dobry i z którym będzie mi wygodnie. Wtedy będę mogła skupić się na całym show, który pokazałabym na eurowizyjnej scenie" - wyznała Margaret.