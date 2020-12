Marek Piekarczyk miał problemy w USA. Opowiedział o aresztowaniu przez policję

Legendarny polski wokalista rockowy przed laty został zatrzymany przez policję. Wszystko działo się w Nowym Jorku. Marek Piekarczyk opowiedział o tym, jak wylądował w amerykańskim więzieniu.

Marek Piekarczyk opowiedział o incydencie w Nowym Jorku /ADRIAN WYKROTA/POLSKA PRESS /East News

Chociaż jest legendą polskiego rocka, Marek Piekarczyk nie prowadzi się jak typowy rockman. Zamiast imprezować, woli spędzać długie godziny w zaciszu swojej kuchni. Wokalista słynnej grupy TSA jest zapalonym kucharzem, do tego - wegetarianinem. Mięsa nie je od przeszło ćwierć wieku. Stroni także od alkoholu. Sam o sobie mówi: "Jedyny trzeźwy rockowiec".

Marek Piekarczyk doskonale zna Nowy Jork. Podczas pobytu w USA zdarzyło mu się oglądać świat zza krat. W 1993 roku został zatrzymany przez amerykańską policję. "To była prowokacja" - stwierdził po latach.



Jak doszło do sytuacji, w wyniku której wokalista trafił na półtorej doby do więzienia?

"Policjanci robią takie głupie prowokacje, żeby plany zrobić. (...) Facet mi hard drive [dysk twardy - przyp. red.] chce sprzedać. Ja trzymam hard drive, a on 20 dolarów. A tutaj kajdanki masz na rękach. Zza pleców ci wychodzą" - opowiadał Youtuberowi Barmanowi Gwiazd.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Piekarczyk: Człowiek wielu zawodów INTERIA.PL

Słynny wokalista łącznie w Stanach Zjednoczonych spędził siedem lat. Zajmował się tam m.in. pracą na budowie.



"Mężczyzna, który chce mieć dom i rodzinę, musi pracować. I nie ma zmiłuj, nawet depresja nie jest usprawiedliwieniem. W Nowym Jorku siedziałem siedem lat. Zajmowałem się m.in. azbestem i pracą na dachach wieżowców. Było tak gorąco, że można było usmażyć się żywcem. Nie wstydzę się tego" - mówił w przeszłości "Tele Tygodniowi".

- W Nowym Jorku zdarzało się, że siadałem na krawężniku i płakałem. Wcześniej nigdy mi się to nie przytrafiało. Jeśli szlochałem, to ze wzruszenia, w obliczu piękna, nigdy z żalu czy boleści. Ten płacz w Nowym Jorku był straszny, najstraszniejszy w moim życiu. Nie mogłem nic zrobić - mówił w rozmowie dla Interii w 2019 roku.



Wideo youtube

