Z tej okazji Marek Kościkiewicz zaprezentował teledysk do nowej wersji jednego z największych przebojów wykonywanych przez grupę De Mono - "Statki na niebie" właśnie.

Gitarzysta i kompozytor założył ten zespół w 1984 r., początkowo pod nazwą Mono, razem z basistą Piotrem Kubiaczykiem i perkusistą Dariuszem Krupiczem. Trzy lata później skrystalizował się skład formacji działającej jako De Mono (dołączyli wokalista Andrzej Krzywy, saksofonista Robert Chojnacki i gitarzysta Jacek Perkowski).

To Kościkiewicz był pierwszym liderem, kompozytorem i autorem tekstów do największych przebojów grupy: "Kochać inaczej", "Statki na niebie", "Znów jesteś ze mną" czy "Kamień i aksamit". Z De Mono odszedł w 1996 r., by powrócić do niej na chwilę na przełomie XX i XXI w. W 2008 r. Kościkiewicz powrócił na scenę ze swoim składem De Mono, w którym towarzyszyli mu m.in. Chojnacki, Krupicz i wieloletni gitarzysta De Mono Wojciech Wójcicki. To wtedy rozpoczął się sądowy spór o prawa do nazwy grupy, który zakończył się ostatecznie jesienią 2021 r.

Wówczas skarga kasacyjna złożona przez przedstawiciela Kościkiewicza nie została przyjęta do rozpoznania, co sprawiło, że prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego pod nazwą De Mono może funkcjonować zespół dowodzony przez Krzywego i Kubiaczyka.

Marek Kościkiewicz jesienią tego roku planuje trasę koncertową zatytułowaną "Statki na niebie" z okazji 35-lecia swojej pracy twórczej. W tym czasie ma pojawić się także EP-ka z premierowymi piosenkami jego autorstwa. Teraz do sieci trafił z kolei klip do nowej wersji przeboju "Statki na niebie".

"Skromny, kameralny teledysk którego jestem autorem powstał na wakacjach i jego realizacja sprawiła mi wielka frajdę. Chciałem jak najlepiej przekazać w nim oniryczną historię pewnej znajomości" - opowiada Marek Kościkiewicz.

Gościnnie na gitarach zagrali Michał Wojtas i Paweł Radziszewski (odpowiedzialny także za miks). Za chórki i realizację nagrań wokalnych odpowiada Agnieszka Burcan. Dodajmy, że Radziszewski i Burcan tworzą grupę Plastic.



