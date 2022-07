"Wszystkim nam zdarza się grać w gry w relacjach, bardziej lub mniej świadomie. Sudoku to gra, w której nie ma przeciwnika, jest tylko problem do rozwiązania. Bo przecież bliską osobę zawsze warto mieć obok siebie i w swojej drużynie, nie 'po drugiej stronie'. Zwłaszcza jeśli pali się grunt pod nogami i wszystko nie układa się po naszej myśli. A czy 'wszystko jest możliwe'? Tak! Bo 'niemożliwe' najczęściej istnieje tylko w naszych głowach - mówi o singlu artysta.

To kolejna zapowiedź drugiego albumu Marcina Sójki. W maju do sieci trafił utwór "Jeden raz". Druga płyta wokalisty i zwycięzcy "The Voice of Poland" ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Reklama

Wideo Marcin Sójka - Sudoku

Kim jest Marcin Sójka?

Marcin Sójka dał się poznać szerszej publiczności jako uczestnik "The Voice of Poland", gdzie trafił do drużyny Patrycji Markowskiej. Wokalista wygrał dziewiątą edycję programu i wylansował radiowy przebój "Zaskakuj mnie".



"Ten program w stu procentach to daje, więc warto było wziąć w nim udział, warto było poznać wszystko od zaplecza. Jestem też realizatorem dźwięku i taka duża produkcja jak 'The Voice of Poland' to dla mnie też ciekawostka od strony technicznej" - mówił agencji Newseria Lifestyle Marcin Sójka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Sójka: Dojrzałem do tego, by zmierzyć się z branżą muzyczną Newseria Lifestyle

Debiutancki album Marcina - "Kilka prawd" - do sprzedaży trafił w 2019 roku. Również w 2019 roku Sójka zaśpiewał utwór "Dalej" i zdobył nagrodę publiczności podczas Festiwalu w Opolu.

W 2020 roku do sieci trafiła jego piosenka "Retro w głowie", która zapowiadała drugi album wokalisty pt. "Retro Album". Pierwotnie miał on ukazać się wiosną 2021 roku, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W tym samym roku nagrał utwór z Natalią Zastępą "Jak zostać gwiazdą" do komedii o tym samym tytule.

35 lat Marcina Sójki. "Niebiański głos" z "The Voice of Poland" 1 / 7 Marcin Sójka swoją przygodę z branżą rozrywkową zaczynał jako 13-latek od występów na deskach teatru. W 2000 roku pojawił się w sztuce "Piotruś Pan". Premiera odbyła się w Teatrze Muzycznym ROMA, a jej reżyserem był Janusz Józefowicz. Sójka był tytułowym Piotrusiem. Do roli wyłoniono go podczas specjalnego castingu. Źródło: East News Autor: Kamil Piklikiewicz/DDTVN udostępnij