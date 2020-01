Marcin Sójka walczy o miłość: Zobacz teledysk "Wróć" [TEKST]

Do sieci trafił teledysk "Wróć" promujący debiutancki album Marcina Sójki, zwycięzcy dziewiątej edycji "The Voice of Poland" i triumfatora debiutów na Festiwalu w Opolu.

Marcin Sójka prezentuje nowy teledysk AKPA

Wokalista dał się poznać szerszej publiczności jako uczestnik "The Voice of Poland", gdzie trafił do drużyny Patrycji Markowskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Sójka: Dojrzałem do tego, by zmierzyć się z branżą muzyczną Newseria Lifestyle

Reklama

"Ten program w stu procentach to daje, więc warto było wziąć w nim udział, warto było poznać wszystko od zaplecza. Jestem też realizatorem dźwięku i taka duża produkcja jak 'The Voice of Poland' to dla mnie też ciekawostka od strony technicznej" - mówił agencji Newseria Lifestyle Marcin Sójka.



Debiutancki album "Kilka prawd" trafił do sprzedaży w październiku 2019 r.

Clip Marcin Sójka Zaskakuj Mnie

Płytę promowały single "Zaskakuj mnie", "Dalej" oraz "Lepiej".

Teraz do sieci trafił teledysk do piosenki "Wróć".

Dla Marcina Sójki, męskość to przede wszystkim walka do końca, zwłaszcza o to, co w życiu najważniejsze, otwarte przyznanie się do błędów i... szczere wyznanie uczuć.

Clip Marcin Sójka Wróć

Sprawdź tekst "Wróć" w serwisie Teksciory.pl!

"W dzisiejszych czasach, pozornie utrzymując bliskość, zbyt często oddalamy się od siebie. Nic nie jest na zawsze, ale zawsze warto zawalczyć o miłość!" - czytamy.

Reżyserem teledysku "Wróć" jest Konrad Aksinowicz, a w rolę partnerki Marcina wcieliła się aktorka Michalina Sosna.

Zdjęcie Michalina Sosna zagrała w teledysku Marcina Sójki / AKPA