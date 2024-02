Marcin Maciejczak był objawieniem 3. edycji "The Voice Kids". Uczestnik zachwycił publiczność i trenerów swoją interpretacją emocjonalnego przeboju Lady Gagi "I'll Never Love Again" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Narodziny gwiazdy".

Wykonanie z przesłuchań w ciemno trafiło do zestawienia najlepszych występów we wszystkich edycjach "The Voice Kids" na całym świecie. Pozostałe wykonania Marcina z programu również cieszyły się ogromną popularnością w sieci. W finale programu zaprezentował debiutancki singel "Jak gdyby nic" i pokonał Hanię Sztachańską i Natalię Kawalec.

Utwór "Jak gdyby nic" z miejsca zdobył listy przebojów polskich radiostacji i doczekał się milionów odsłuchań. W 2021 roku ukazał się jego debiutancki album "Tamte dni", a rok później wydał EP-kę "Hypno". Współpracował m.in. z Justyną Steczkowską, Sarą James i Natalią Nykiel.



Maciejczak w tym roku chciał reprezentować Polskę podczas Eurowizji. "Ostatnie miesiące kręciły się u mnie wokół tematu, który gra mi cicho w duszy od zawsze, ale trochę go uciszałem. Jednak wy tutaj, słuchacze z którymi spotykam się przy różnych okazjach, czy nawet dziennikarze w rozmowach ze mną, znacząco go pobudzaliście. Po cichu jakiś czas temu podjąłem tę decyzję (...) Zdecydowałem się zgłosić do konkursu Eurowizji" - napisał we wrześniu 2023 roku.

Jego propozycja przegrała jednak w głosowaniu - wokalista uplasował się na trzecim miejscu (ex aequo z L.U.C., Dagadana, Kayah "Jesień - Tańcuj") otrzymując w sumie 23 punkty od jurorów. Fani komentujący nowe "Midnight Dreamer" są niemal pewni, że zawojował by eurowizyjną scenę.

"Wow, zupełnie inne brzmienie"; "Z całym przekonaniem stwierdzam, że jest to piosenka na miarę Eurowizji"; "Jury chyba oślepło i ogłuchło"; "Nie mogę się oderwać" - piszą w komentarzach pod nagraniem.

Posłuchaj "Midnight Dreamer":

Utwór to współczesna opowieść o księżycowym chłopcu, który jedynie nocą potrafi zatracić się w tańcu i przez chwilę być naprawdę sobą. Jego magiczna wyjątkowość nie pozwala mu jednak budować trwałych relacji i odwzajemniać uczucia, za którym sam tak bardzo tęskni.

‌Niezależnie od czasów w jakich żyjemy, jakie mity i legendy rządzą aktualnie naszym światem, historia nierozumianego przez otoczenie nastolatka, niczym trickster, odzywa się w nas u progu dorosłości, by zostać opowiedziana na nowo.

‌Utwór został stworzony przez międzynarodowy zespół polskich i portugalskich twórców i producentów. Za muzykę odpowiadają Gabriel Faria, Maria Veiga oraz Marcin Maciejczak. Za warstwę tekstową oprócz nich odpowiedzialni są także Michał Majak i Alice Fernandes.

Kim jest Marcin Maciejczak?

Marcin Maciejczak już pierwszym singlem "Jak gdyby nic" (Platynowa Płyta, ponad 12 mln odsłon na YouTube i prawie 6 mln streamów w Spotify) wyraźnie określił swoją muzyczną drogę i udowodnił, że będąc wygranym talent show nie trzeba iść utartymi ścieżkami, aby odnieść sukces. Jego debiutancki album przez kilka tygodni utrzymywał się w TOP10 najchętniej kupowanych płyt w Polsce. "Tamte dni" w wielu podsumowaniach dziennikarzy muzycznych zostały uznane za jedną z najlepszych polskich płyt pop 2021 roku. Zagrał kilkadziesiąt koncertów, w tym na najważniejszych festiwalach i największych wydarzeniach telewizyjnych.

Pod koniec 2022 premierę miał minialbum "hypno", którym artysta otworzył nowy electropopowy rozdział w swojej twórczości, a pod koniec 2023 roku ukazał się singiel "Pillow Book (coś nie o mnie)" stworzony z Chloe Martini, który był pierwszym singlem otwierającym nowy rozdział na drodze zawodowej Marcina, po zakończeniu współpracy z Universal Music Polska.

Utwór "Midnight Dreamer" powstał z myślą o Eurowizji 2024 we współpracy z twórcami z kilku krajów. Piosenka znajdzie się na drugim albumie Marcina, którego premiera jest zaplanowana na wrzesień 2024. Marcin może się pochwalić imponującymi wynikami na platformach społecznościowych. Na Instagramie śledzi go ponad 174 tys. aktywnych obserwatorów, a jego najbardziej popularne TikToki osiągają wielomilionowe zasięgi.

Marcin obecnie chodzi do klasy maturalnej i łączy tworzenie muzyki z przygotowaniami do matury. W styczniu skończył 18 lat i miał studniówkę. Zamiast hucznej imprezy urodzinowej wybrał się w tygodniową podróż do Paryża, co było jego wielkim marzeniem na 18. urodziny.