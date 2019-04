Marcelina Szlachcic ma "Wielkie plany": Zobacz teledysk 15-letniej uczestniczki "The Voice Kids"

W programie "The Voice Kids" Marcelina Szlachcic dotarła do etapu półfinałów, a teraz prezentuje swój debiutancki teledysk "Wielkie plany".

Marcelina Szlachcic prezentuje swój debiutancki teledysk /Wojtek Koziara /Universal Music Polska

"Piosenka opowiada o dziewczynie z silną osobowością, która stawia sobie cele i skutecznie je realizuje pokazując, że czasami trzeba zawalczyć o swoje marzenia" - czytamy w informacji o utworze "Wielkie plany".

Autorami nagrania są Dominic Buczkowski-Wojtaszek (pisał przeboje dla m.in. Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła, Zuzy Jabłońskiej, Saszan, Patryka Kumóra i Sary Boruc-Mannei), Tomasz Kulik oraz sama Marcelina Szlachcic.

Singlowi "Wielkie plany" towarzyszy "nie do końca grzeczny" teledysk, którego reżyserem jest Sebastian Wełdycz, pracujący wcześniej z uczestnikami "The Voice of Poland" i "The Voice Kids": Marcinem Sójką, Natalią Zastępą i Anią "AniKą" Dąbrowską.

Clip Marcelina Szlachcic Wielkie plany

"Kilka ujęć trzeba było w nim zablurować" - mówi 15-letnia Marcelina.

Młodej wokalistce na planie towarzyszyli Aleksandra Łukasiewicz, Zuzia Sobkiewicz, Ola Przała i Łukasz Rudyński.

W pierwszej edycji "The Voice Kids" Marcelina Szlachcic trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego (na castingu z piosenką "Kaktus" Bovskiej - sprawdź! - przekonała do siebie wszystkich trzech jurorów).

"Uwielbia sport i... horrory. Bawi się charakteryzacją, dzięki której zmienia kolegów i koleżanki w postaci z powieści grozy" - tak zapowiedziano Marcelinę w show TVP.