Marcelina Szlachcic: Dzięki "The Voice of Kids" jestem bardziej samodzielna i odporna na hejt

Młoda wokalistka przyznaje, że udział w popularnym talent show pozwolił jej rozwinąć skrzydła i rozpocząć solową karierę. Dzięki zajęciom z trenerem – Dawidem Kwiatkowskim – udoskonaliła warsztat wokalny i zdobyła nowe umiejętności przydatne podczas występów scenicznych. Marcelina Szlachcic zobaczyła również, na czym polega praca w show-biznesie. Nabyte doświadczenie pomaga jej obecnie radzić sobie ze stresem, który towarzyszy nowym muzycznym projektom.

Marcelina Szlachcic na okładce "Q&A" /Universal Music Polska /materiały prasowe

Wokalistka po zakończeniu "The Voice of Kids" bardzo dobrze sobie radzi - koncertuje i nagrywa debiutancką płytę. Niedawno premierę miał jej nowy singel "Q&A". Przyznaje, że program telewizyjny otworzył jej drzwi do kariery. To właśnie jemu zawdzięcza popularność.

Clip Marcelina Szlachcic Q&A

"Podczas trwania programu dużo się nauczyłam, na przykład samodzielności, bo tego wymagała sytuacja. Poznałam również masę wspaniałych osób. Myślę, że od tamtego czasu dorosłam. Teraz jestem o wiele bardziej odporna na hejt, co obecnie mi się przydaje" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Marcelina Szlachcic.

Zdradza, że udział w programie muzycznym od zawsze był jej marzeniem. O castingach do pierwszej edycji "The Voice of Kids" dowiedziała się od swojej nauczycielki śpiewu. Artystka przyznaje, że rodzice pomogli jej podjąć ostateczną decyzję. Dzięki ich wsparciu zdołała przezwyciężyć obawy i postanowiła spróbować swoich sił.

"Po moim koncercie pani od wokalu przyszła i powiedziała, że właśnie rozpoczynają się przesłuchania do 'The Voice of Kids'. Bardzo chciałam spróbować, bo oglądałam wcześniejsze, zagraniczne edycje i program mi się podobał. Poza tym zawsze chciałam wystąpić w jakimś talent show. Rodzice na początku nie byli przekonani, bo wiedzieli, że będę przejmowała się opinią innych. Rozmawiałam z nimi bardzo długo o hejcie, który może nastąpić. W końcu się zgodzili i dzięki temu teraz jestem tutaj" - tłumaczy Marcelina Szlachcic.