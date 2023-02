Autorami nowej piosenki "Z tobą" są Jeremi Sikorski (tekst, muzyka), partner Roxie Węgiel Kevin Mglej (tekst), Marcelina Szlachcic (tekst) i Andrzej Jaworski (muzyka). Reżyserią teledysku zajął się Borys Bernacki.

Marcelina Szlachcic tym singlem przypomina się po dłuższej przerwie, a jej metamorfoza zaskoczyła słuchaczy. "Chcę latać z tobą / I wiem, że mogę teraz więcej" - śpiewa wokalistka.



Marcelina Szlachcic po "The Voice Kids": Co za przemiana!

Młoda wokalistka nie przypomina już 14-letniego dziecka, które zrobiło furorę w pierwszej edycji "The Voice Kids" . Jej castingowe wykonanie przeboju "Kaktus" Bovskiej zanotowało ponad 12 mln odsłon. W programie trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego , docierając ostatecznie do półfinału. Trener aż nie był w stanie usiedzieć w czerwonym fotelu, a zachwycona Edyta Górniak skomentowała: "Niesamowita jest".



Po zakończeniu przygody z show TVP wypuściła m.in. piosenki "Wielkie plany", "Porozmawiaj ze mną", "Niepewność", "Nie wiem" i "Q&A".

Utwór "Z tobą" utrzymany w klimatach alt-popu i r'n'b jest zapowiedzią nowego materiału.