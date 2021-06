Maneskin zmienia menedżera. "Moje serce jest złamane"

Włoski zespół Maneskin po wygranej na tegorocznej Eurowizji zyskał miano światowej gwiazdy. Rozwój kariery łączy się z nowymi wyzwaniami, dlatego też grupa zdecydowała się na zmianę menedżera.

Grupa Maneskin wygrała Eurowizję 2021 /Vyacheslav Prokofyev/TASS /Getty Images

Maneskin tworzą wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio.

Zespół powstał w 2016 r. założony przez czwórkę szkolnych przyjaciół. Nazwę oznaczającą "światło księżyca" w języku duńskim zaproponowała Victoria, która w połowie jest Dunką.

Pierwsze kroki stawiali grając na ulicach, w tym w ścisłym centrum historycznego Rzymu, choćby na Via Del Corso, jednej z najsłynniejszych ulic stolicy Włoch.

Już rok później zespół pojawił się w 11. edycji telewizyjnego programu "X Factor", w którym zajął drugie miejsce. Debiutancka EP-ka "Chosen" przyniosła m.in. tytułowy singel plus zestaw coverów, wykonywanych w telewizji. Materiał w ojczyźnie pokrył się platyną.

W 2018 roku zespół wydał swój pierwszy album studyjny "Il ballo della vita". We Włoszech kwartet szybko uzyskał status lokalnej gwiazdy, podbijając listy przebojów (potrójna platyna). Do promocji materiału grupa nakręciła też dokumentalny film "This is Maneskin" (2018).



W marcu tego roku Maneskin wygrał festiwal w San Remo z piosenką "Zitti e buoni" i w nagrodę został wybrany przedstawicielem Włoch na Eurowizję 2021. Formacja była faworytem bukmacherów i zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła w finale, zbierając aż 524 punkty. Końcowy triumf zawdzięczają przede wszystkim widzom z całej Europy, którzy przyznali im 318 pkt.



Teraz zespół postanowił pożegnać się z dotychczasową menedżerką, Martą Doną. "Byliśmy razem cztery lata. Cztery lata marzeń i zrealizowanych projektów. Zaprowadziłam was tak daleko, a wy zdecydowaliście się kontynuować te przygodę beze mnie. Moje serce jest załamane, ale życzę wam jak najlepiej" - skomentowała Dona.



Gazeta "New York Times" zasugerowała, że nowym agentem może zostać Simon Cowell, według włoskich mediów stanowisko menedżera obejmie Fabrizio Ferraguzzo, pracujący dla Sony Music i programu "X Factor".