Mandaryna zaistniała w mediach jako tancerka, ale od wielu lat próbuje zaistnieć także w branży muzycznej. Szerokim echem odbił się jej występ na Sopot Festiwal 2005. Piosenkarka zaśpiewała wtedy swój najpopularniejszy singel "Ev’ry Night". W wyniku problemów technicznych jakość wykonu pozostawiła jednak wiele do życzenia, co było pretekstem do podważenia wokalnych umiejętności Wiśniewskiej. Piosenkarka nie ugięła się jednak pod lawiną krytyki i negatywnych komentarzy. Z małymi przerwami kontynuuje swoją karierę i co jakiś czas prezentuje kolejne utwory.

"4 marca będzie premiera i piosenki, i obrazka, bo jest już też nakręcony teledysk. To jest mój pierwszy singiel, do którego słowa napisałam sama, ale też jest to pierwszy singiel, który będzie w języku polskim, więc z tego też się bardzo cieszę. Jestem bardzo zadowolona, lubię ten numer, jest przyjemny, z drugim dnem, fajnie, fajnie" - mówi agencji Newseria Lifestyle Marta Wiśniewska.

Mandaryna balansuje na pograniczu popu, dance i elektronicznej muzyki tanecznej. Podkreśla jednak, że jako wokalistka chce się rozwijać i zapewnia, że ma jeszcze w zanadrzu wiele muzycznych niespodzianek. Jej nowy singiel będzie utrzymany w stylistyce podobnej do utworów, które kiedyś wylansowała, ale jednak tym razem poszła krok dalej.

"Tak naprawdę to będzie coś pomiędzy. Nie odeszłam drastycznie od starych numerów, ale myślę, że otworzyłam drzwi do czegoś nowego, co bardzo mi się podoba. Też ten tytuł '(Po)między' jest dla mnie wyjątkowy, bo lubię to miejsce, które daje mi możliwość otwarcia drzwi w różnych kierunkach. A ja kocham po prostu być na sto procent i lubię się otwierać, mieć przed sobą nowe wyzwania i stwierdziłam, że w sumie to moje '(Po)między' też może być na sto procent "- dodaje Marta Wiśniewska.

Mandaryna ma na swoim koncie nagrodę Eska Music Awards 2005 w kategorii Artystka Roku. W 2018 roku zaprezentowała singel "Not Perfect", a w ubiegłym roku wydała utwór wspierający Strajk Kobiet. "Nie będziesz szła sama" to cover piosenki "All The Things She Said" grupy Tatu. Nagrała go z Iną i z Gosią Andrzejewicz.