Michał Wiśniewski zaplanował na ten rok świętowanie jubileuszu powstania zespołu Ich Troje ( posłuchaj! ). Pojawi się nowa płyta, biografia grupy w formie książki oraz wyjątkowy koncert na antenie telewizji Polsat. Wokalista zdradził kilka atrakcji związanych z tym wydarzeniem.

Ich Troje - nowa płyta?

W zeszłym roku wokalista udostępniał wideo z sesji zdjęciowej zespołu.



"Pozostała nam już teraz tylko sesja Ich Troje! Zapowiada się intensywny rok dwa tysiące dwudziesty drugi. Naprawianie i odrabianie zaległości z pandemii. Pędzimy w galopie. Oby tylko nie odbić się od ściany." - napisał Michał Wiśniewski.

Z treści wpisu można było wnioskować, że zespół szykuje się do trasy koncertowej, ale wśród hasztagów pod postem pojawiło się również hasło: "Nowy album w drodze".

Później Wiśniewski zapowiedział, że nowy, 10-ty album Ich Troje będzie ostatnim w karierze zespołu!



"Wczoraj zrealizowaliśmy sesję do 10-tej, a zarazem ostatniej w dorobku zespołu Ich Troje płyty" - zapowiedział Wiśniewski.



Czy to oznacza zamknięcie tego rozdziału? Czerwonowłosy wyjaśnił, że absolutnie nie.



"Uspokajam. Nie schodzimy ze sceny, a jedynie, idąc z duchem czasu, przenosimy się z kolejnymi produkcjami do sieci" - wyjaśnił muzyk.



Ostatnia płyt Ich Troje. Kiedy premiera?

Michał napisał też kilka miłych słów dla swojego wieloletniego kolegi z zespołu - Jacka Łągwy.



"Korzystając z okazji chciałbym podziękować Jackowi za długoletnią przyjaźń. Możemy się różnić w wielu kwestiach, ale finalnie ramię w ramię idziemy w tym samym kierunku" - napisał Wiśniewski.



Podziękowania skierował również do występującej z zespołem Anny Świątczak, z którą ma dwie córki - Vivenne i Etiennette.



"Aniu, wniosłaś do tego zespołu wiele talentu, serca i dobrej energii. Mam nadzieje, że będę mógł z nich czerpać jeszcze wiele lat" - podziękował Wiśniewski.



Nowy album razem z książką będącą podsumowaniem 25-letniej kariery zespołu pojawi się w sklepach już 14 lutego 2022 roku.



Wyjątkowy koncert Ich Troje: Wystąpią Justyna Majkowska i Agata Buczkowska!

Jubileuszowy koncert Ich Troje odbędzie się w sierpniu 2022 roku. O szczegółach Wiśniewski poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama.



"Miło mi Was poinformować, że 13 sierpnia w Mrągowie, miesiąc po premierze płyty "Projekt X", podsumujemy 27 lat naszego "jestestwa" na polskiej scenie muzycznej" - zapowiedział Wiśnia. Skąd pomysł na świętowanie 27-rocznicy istnienia grupy?



"Ten nierówny jubileusz jest oczywiście konsekwencją pandemii ale biorąc pod uwagę, że dziesięciolecie miało miejsce w 12 rocznicę (Kadzielnia) to wydaje mi się, że lepszej rekomendacji nie trzeba. To będzie oprócz premiery płyty (10.07. Opera Leśna) i biografii zespołu z pewnością najważniejsze wydarzenie dla każdego z nas" - wyjaśnił.



Zespół wystąpi oczywiście w aktualnym składzie z Jackiem Łągwą oraz Anną Świątczak, byłą żoną Wiśniewskiego, ale gwiazdor zapowiedział pojawienie się na scenie byłych wokalistek grupy - Justyny Majkowskiej oraz Agaty Buczkowskiej.



"Tym bardziej mam zaszczyt ogłosić, że i tym razem koncert będzie transmitowała telewizja Polsat, a moje, Ani i Jacka zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, przyjęły dwie fantastyczne panie, które już na zawsze pozostaną częścią naszej historii: Justyna Majkowska i Agata Buczkowska" - zapowiada Wiśniewski.



To jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ Czerwonowłosy zostawia sobie jeszcze kilka asów w rękawie.



"O gościach specjalnych nie wspominam bo chciałbym Wam coś pozostawić na deser" - pisze artysta.



Zespół Ich Troje na scenie jest obecny od ponad dwóch dekad. Trzon grupy stanowili Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa, wokalistki zmieniały się co kilka lat.



W 2001 roku szeregi opuściła Magdalena Pokora, znana obecnie jako Magda Femme. Nową wokalistką Ich Troje została Justyna Majkowska, śpiewająca wcześniej w łódzkim zespole Erato. Później wokalistki zmieniały się jeszcze kilkakrotnie. W tej roli mogliśmy zobaczyć m.in.: Annę Świątczak, Jeanette Vik i Justynę Panfilewicz.

