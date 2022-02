Michał Wiśniewski słynie z pokazywania swojej rodziny. Nie ukrywa jej, a jego najstarsze dzieci już od swoich pierwszych lat dorastały na oczach mediów.



Gwiazdor był pięciokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001).



Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008).

Później związał się z Dominiką Tajner - oficjalnie ich małżeństwo zakończyło się 30 września 2019 roku. Polę Wiśniewską poślubił w marcu 2020 r. To właśnie z nią ma najmłodszego synka Falco, który urodził się w styczniu 2021 roku.

Młoda Vivienne próbuje iść w ślady taty. W 2020 roku pojawiła się piosenka Vivienne "Nie straszne strachy". Autorem muzyki i słów jest Igor Jaszczuk. Jego piosenki śpiewali również m.in. Stanisław Soyka, Violetta Villas, Michał Wiśniewski czy Ivan Komarenko.

Teledysk rozpoczyna się cytatem Michała Wiśniewskiego: "Mój dom jest tam gdzie jest moja rodzina. Rodzinę tworzą bliscy, okazując sobie nawzajem szacunek, przez oddanie i miłość. Każdego dnia tego doświadczam i jestem wbrew wszystkim przeciwnościom losu dumny z tego, że mogę na Was liczyć. Zawsze. Kocham".



"Nie straszne strachy całego świata / jest przy mnie mama / jest przy mnie tata / Nie straszne burze ani śnieżyce / kiedy są przy mnie moi rodzice" - śpiewa w refrenie Vivi ( sprawdź pełny tekst piosenki! ).

Vivienne Wiśniewska kończy 14 lat. Michał Wiśniewski z wzruszającym postem

Vivienne skończyła właśnie 14 lat. Michał Wiśniewski nie przepuścił tej okazji i napisał dla córki.



"Dziś kończysz 14 lat! Wiem, że nie ucieszysz się, że nazwę Cię najmłodszym moim skarbem, wiem że nie będziesz zadowolona z tego że to zdjęcie jest w szlafroku... ale jedno wiem, że mnie bardzo kochasz!" - napisał Michał Wiśniewski.



"Wszystkiego najlepszego kochanie!" - dodał wokalista.

Michał Wiśniewski zapowiada plany na 2022 rok

Wiśniewski był gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Podczas swojego występu zapowiedział już, że zobaczymy go w kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Spotykamy się z wami na wiosnę z powrotem w programie 'Twoja Twarz...'" - zaczął. "Brzmi Znajomo!" - dokończyła publiczność. "Nie jestem Piotrem Gąsowskim, ale jest zaj***iście!" - zażartował Wiśniewski, po czym wykonał "Babski świat".

Teraz potwierdził te plany w nowym wpisie na Instagramie oraz napisał o kilku innych działaniach.

"W nowy rok wkraczam 'goły' ale wolny od zaniedbań finansowych z przeszłości, trzeźwy i z wielką nadzieją na sprawiedliwość i oczyszczenie z bezpodstawnych zarzutów" - napisał Wiśniewski.

Dalej wspomniał znowu o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", jubileuszu Ich Troje oraz... powrocie reality show "Jestem Jaki Jestem".



"2022 zacznie się od koncertów, kolejnej edycji TTBZ przez spóźniony jubileusz zespołu na przepięknym ogrodzienieckim zamku dla TV Polsat oraz najpierw wspominkowej serii 'Jestem Jaki Jestem - Pamiętasz?', aż po 3. edycję jesienią" - zapowiedział Wiśnia.



"No to co? Zawsze Naprzód - Nigdy Wstecz! Do siego roku!" - zakończył wpis Czerwonowłosy.



"Jestem Jaki Jestem" to reality show pokazujący życie Michała Wiśniewskiego i jego rodziny, mieszkającej przez czas emisji w domu wypełnionym kamerami. Pierwsza seria prezentowana była wiosną 2003 roku, druga dokładnie rok później. Show był emitowany w stacji TVN. Póki co nie wiemy kiedy i gdzie będzie można oglądać nowe serie.

