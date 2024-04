Mamy hit na początek karnawału? Wielki polski przebój odświeżony

Vnorovski to autor tekstów, wokalista oraz raper, znany z łączenia muzyki hiphopowej i electropopu. Towarzyszący mu producent DB związany jest głównie z muzyką rozrywkową i taneczną.

Ta dwójka ma na koncie odświeżenie na klubową modłę przebojów grupy Ich Troje ("Babski świat") i Zdzisławy Sośnickiej ("Aleją gwiazd"). Oba nagrania zanotowały po kilkaset tysięcy odsłon.

Vnorovski poza tym wypuszczał autorskie piosenki "Gdziekolwiek z tobą", "Za każdą nieprzespaną noc" czy "Abonent niedostępny".

Teraz do sieci trafiła kolejna przeróbka od duetu - mowa o "Podaruj mi trochę słońca" ( sprawdź! ) z repertuaru grupy Bemibek, której wokalistką była Ewa Bem.

Wideo VNOROVSKI & DB - Podaruj mi trochę słońca [Official Music Video]

"Po krótkiej przerwie wracamy do Was z czymś zupełnie nowym w klimatach, które są bliskie mojemu sercu. Dziękujemy autorom utworu 'Podaruj mi trochę słońca' za zaufanie i zgodę na wykonanie remixu! Szczególnie podziękowania kieruję do Marka Dutkiewicza (autora słów oryginału), za wyjście z inicjatywą i propozycje zremixowania tego przeboju, dziękujemy Marku!" - podkreśla Vnorovski.

Wspomniany Marek Dutkiewicz na swoim koncie ma ponadczasowe przeboje wykonywane przez m.in. Budkę Suflera, Kombi, Lombard, Urszulę, Zdzisławę Sośnicką, Halinę Frąckowiak, Annę Jantar i Dwa Plus Jeden. Współpracował też z gwiazdami disco polo, jak m.in. Weekend i Classic.



"Najlepszy kawałek na początek karnawału. Super!", "Buja potężnie. Sztosiwo na lato jak nic", "Lecimy z tym", "Super nuta, idealna na zbliżające się lato", "Czuć wakacyjny vibe" - czytamy w komentarzach zachwyconych internautów.