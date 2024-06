Mama Roxie Węgiel została influencerką. Podpisała ważny kontrakt

Roxie Węgiel jest jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Początki jej kariery sięgają wygranej pierwszej edycji programu "The Voice Kids", dzięki czemu podpisała kontrakt z wytwórnią.

Jeszcze większą popularność zyskała dzięki występowi na Eurowizji Junior w 2018 roku, którą również zwyciężyła. Pomimo że od najmłodszych lat pracuje na swój sukces w branży muzycznej, to bardzo miło wspomina swoje dzieciństwo.

"Czuję, że przez branżę, w której pracuję i świat show-biznesu musiałam szybciej dorosnąć i nie będę tego ukrywać. Chociaż nigdy nie starałam się na siłę żyć i zachowywać nieadekwatnie do swojego wieku. Jednak, gdy wracam myślami do czasu, gdy byłam dzieckiem, to z ogromnym sentymentem wspominam tamte lata. Dzieciństwo było piękne, beztroskie i bardzo proste. Jakbym miała określić je jednym słowem, powiedziałabym 'lekkość'. Przecież wtedy nie miałam żadnych zmartwień" - przyznaje wokalistka.

Aktualnie Węgiel jest po ślubie cywilnym z Kevinem Mgielem. Para przygotowuje się do kościelnej ceremonii.

Mama piosenkarki nieustannie wspiera ją w swoich działaniach. W kwietniu bez powodzenia startowała w wyborach samorządowych. Teraz buduje własną markę w influencerstwie kulinarnym!

Mama Roxie podpisała kontrakt z olbrzymią firmą kulinarną

Teraz gdy Roksana osiągnęła pełnoletność i świetnie radzi sobie na scenie muzycznej, jej mama może rozpocząć swoją karierę. Tej wiosny podpisała kontrakt z Vorwerk, twórcami kultowych Thermomixów.

Firma podejmuje współprace głównie z osobami o wysokich zasięgach, więc dla Edyty Węgiel jest to ogromny sukces. Osiągnięciem pochwaliła się na Instagramie.

"Jestem podekscytowana, że będę mogła dzielić się z Wami moimi ulubionymi przepisami oraz doświadczeniami z tym niezastąpionym sprzętem kuchennym. Bądźcie z nami, aby odkrywać świat smaków i możliwości, jakie oferuje Termomix Vorwerk!" - czytamy.

Możemy więc spodziewać się, że niedługo na mediach społecznościowych zobaczymy mamę Węgiel w kulinarnej aranżacji. Czekamy na pierwsze przepisy.