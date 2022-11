Uczestników "Mam talent" oceniają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

1. miejsce w sobotnim półfinale otrzymała chorująca na wrodzoną łamliwość kości Laura Florentyna Dziąba, która zaśpiewała utwór "Skyfall" Adele nagrany do filmu "Skyfall". Agnieszka Chylińska miała łzy w oczach.

"Tak pięknie smakujesz tego życia, tak mądrze. Twój talent jest bezdyskusyjny. Dziewczyno, świat należy do Ciebie" - powiedziała Agnieszka Chylińska.

Następnie to od Małgorzaty Foremniak zależało, czy do finału przejdzie prezentującą skecz z wykorzystaniem pantomimy grupę Teatr Sztuka Ciała (głos od Chylińskiej) czy młodziutka tancerka Vanessa Kujawiak (głos Jana Klimenta). Wybór padł na grupę teatralną, co zirytowało widzów programu.

"Odechciewa się oglądania. Kolejny raz chciałam dać szansę wierząc ze prawdziwy talent jak Vanessa wygra, kolejny raz rozczarowanie", "Nie będę już oglądać kolejnych odcinków", "Wybór Teatru zamiast Vanessy jest po prostu absurdalny. Zgadzam się, że jeden z gorszych werdyktów w 'Mam talent'", "Co tu się odjaniepawliło? Mam nadzieje, że za parę lat Małgorzata będzie Vanesse przepraszać gdzieś na wizji za to co odwaliła..." - piszą internauci.

Vanessa Kujawiak wciąż ma szansę przejść do finału. W półfinałach przygotowano dziką kartę. Otrzyma ją jeden z półfinalistów, któryzajął trzecie miejsce w głosowaniach - ta przepustka zostanie przyznana na podstawie głosów widzów programu.

