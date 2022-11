Uczestników "Mam talent" oceniają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": Co wydarzyło się w drugim półfinale?

W półfinałach przygotowano dziką kartę. Otrzyma ją jeden z półfinalistów, który zajmie trzecie miejsce w głosowaniach - ta przepustka zostanie przyznana na podstawie głosów widzów programu.

Jako pierwszy zaprezentował się zespół Potock w autorskim połączeniu rocka z muzyką folkową.

"Bardzo mi się podobało. Bardzo rytmiczne, piękne, dobrze się tego słucha" - powiedział Jan Kliment.

"Gratuluję zespołowi. Jesteście kompletnym, fantastycznym zespołem" - dodała Agnieszka Chylińska. Małgorzata Foremniak dodała także, że grupa pokazała "jeszcze więcej swoich kolorów", niż w poprzednim etapie.

Oksana Dzhura w zapowiedzi występu zdradziła, że piesek, z którym pojawiła się w castingu niestety zachorował. Treserka musiała znaleźć zastępstwo.

Podczas występu zaprezentowała "taniec" z psem do rytmów muzyki francuskiej. Gwiazda i jej pupil byli przy tym odpowiednio ubrani.

"Pani Oksano, ja uwielbiam zwierzęta. Uwielbiam Panią za to, jak Pani potrafi z tym psem sobie pogrywać. On nie czuje, że to jest jakaś tresura. Myślę, że ma Pani wielki talent" - powiedział Kliment.

"W castingu byliśmy oczarowani, jaki masz kontakt z psem. Dzisiaj pokazałaś swój kunszt, ale taki ludzki. Tyle osób było z pieskami, ale twoje występy są inne" dodała Foremniak.

Oliwia Bąk oczarowała w piosence "It's Oh So Quiet" Betty Hutton.

"Piękna bajka. Piękny pomysł na tą piosenkę. Wszystko zostało pokazane w twoim głosie" - zachwalała 11-latkę Agnieszka Chylińska.

"Podoba mi się, że się nie boisz nowych wyzwań. Ten, który się nie boi, może coś wygrać" - ocenił występ Jan Kliment.

Kolejne na scenie pojawiły się członkinie Teatru Sztuka Ciała, które zaprezentowały show z elementami kabaretu i pantomimy. Usłyszeliśmy "What a Wonderful World" Louisa Armstronga, zobaczyliśmy też wielkie "zwarcie" w studio TVN-u wywołane grzebanie przy kablach na scenie jednej z aktorek.

"Ja was ubóstwiam, kocham, każdą cząsteczką mojego ciała. Nie było tu takiego zespołu nigdy. Wychodzicie, gracie swój program, ale się ten program kończy. A wy nadal jesteście na haju!" - powiedziała Foremniak.

"Ja wciąż uważam, że to moja rodzina przyjechała" - Agnieszka Chylińska nawiązała do swojego komentarza po występie grupy w czasie castingu.

Vanessa Kujawiak jak sama powiedziała przed występem, zaprezentowała taneczny układ, w którym połączyła popping z hip-hopem.

"Vanessa, jestem zawodowym sędzią. Jeśli chciałbym cię teraz zawodowo ocenić - to było niesamowite. Wiem, że w Stanach tancerze na takim poziomie wygrywają ten program" - zachwycał się Jan Kliment.

"Ten twój uśmiech, ta pewność siebie. Nawet twoje włosy miały niezłe izolacje!" - zażartowała Chylińska. "Wielkie rzeczy powstają w małym pokoju" - dodała Foremniak.

Karolina Sydorowicz zaprezentowała grę na skrzypcach w olśniewającym stroju. Długą suknię przytrzymywali jej tancerze.

"Jesteś niezwykłą dziewczyną. Jesteś niezwykle piękna, ale jesteś też wspaniałą artystką" - oceniła Chylińska.

"Miała przed oczami wielką płachtę, na której malowałaś dźwiękami" - zachwycała się Foremniak. Kliment dodał, że bał się, że skrzypaczka się przeziębi w swoim skąpym stroju.

Michał Kulik zaprezentował iluzje z użyciem kart. Do uczestnika na scenie dołączyli jurorzy. To właśnie oni... mieli wykonać sztuczki. Jurorzy wyjęli z talii po pliku kart, a pierwszą kartą każdego z nich był as. Kolejne trudniejsze sztuczki wykonał już iluzjonista.

"Jesteś mistrzem. Zaczaruj tych widzów, żeby wysłali smsa" - powiedział Kliment.

"Trudno jest oceniać takiego uczestnika. Czuje się pięknie oszukana" - dorzuciła Chylińska.

Grupa taneczna Wolf Gang w castingu otrzymała od Małgorzaty Foremniak Złoty Przycisk. Jak wypadli tym razem?

"Jesteście jak dobrze żarząca żarówka. Jesteście zespołem, co jest bardzo ważne. Był gang i będzie gang" - skomentowała Foremniak.

"Petarda!" - krzyknął Jan Kliment z uśmiechem na twarzy.

"Mam talent": Laura Florentyna Dziąba doprowadziła jurorów do łez!

Chorująca na wrodzoną łamliwość kości Laura Florentyna Dziąba zaśpiewała utwór Adele nagrany do filmu "Skyfall". Agnieszka Chylińska miała łzy w oczach. Michał Kempa zapytał wokalistkę o to, jak to robi, że pomimo choroby jest stale uśmiechnięta.

"Dla mnie najważniejsze jest, żeby przed słuchaczami dać z siebie wszystko i przekazać im swoje emocje. To jest najważniejsze - nie show, a emocje" - odpowiedziała Laura.

"Tak pięknie smakujesz tego życia, tak mądrze. Twój talent jest bezdyskusyjny. Dziewczyno, świat należy do Ciebie" - powiedziała Agnieszka Chylińska.

"Mówisz o emocjach, ja powiem o sile. Jesteś silną kobietą. James Bond 007 to jest pikuś. Ty jesteś 001!" - dodał Kliment.

Duo Tela Marinera, czyli Gisela i Edgar, zaprezentowali taniec na szarfie. Na scenie zaprezentowano efekt deszczu.

"Pierwszy raz w 'Mam Talent' zobaczyliśmy akrobację z wodą. To duże ryzyko" - Jan Kliment był pod wrażeniem.

"Ten deszcz ściekający po waszych gorących ciałach dodał zmysłowości" - mówiła Foremniak.

Jurorzy mieli dużo śmiechu przy tłumaczeniu uczestnikom swoich ocen.

"Mam Talent": kto wystąpi w finale?

1. miejsce otrzymała Laura Florentyna Dziąba. Jan Kliment postawił na Venessę Kujawiak, Agnieszka Chylińska na Teatr Sztuka Ciała, a więc wszystko zostało w rękach Małgorzaty Foremniak. Do finału przechodzi Teatr Sztuka Ciała.

Vanessa Kujawiak otrzymała dziką kartę, więc wciąż ma szansę przejść do finału.