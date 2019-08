Maluma wziął ślub? Zobacz teledysk "Instinto Natural"

Znany z wielkiego przeboju "Chantaje" z Shakirą (ponad 2,4 miliarda wyświetleń) kolumbijski wokalista Maluma wypuścił do sieci teledysk do piosenki "Instinto Natural", w którym możemy go zobaczyć w scenie ślubu przed ołtarzem.

Maluma i Natalia Barulich są parą od początku 2018 r. /James Devaney /Getty Images

Pochodzący z Kolumbii Juan Luis Londoño Arias, znany lepiej pod pseudonimem Maluma, to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych reggaetonowych piosenkarzy na świecie.

25-letni wokalista współpracował z m.in. z Jasonem Derulo, Timbalandem, Rickym Martinem czy Markiem Anthonym.

Jego przebój "Chantaje" z Shakirą znajduje się obecnie na 21. miejscu najpopularniejszych teledysków w serwisie YouTube, z imponującym wynikiem ponad 2,4 miliarda wyświetleń. Był to też drugi najczęściej odtwarzany klip w roku 2017. W Polsce singiel zyskał status platynowego.

Maluma to laureat nagród Latin Grammy i Latin American Music Awards. Muzyk otrzymał też liczne nominacje do takich wyróżnień jak Billboard Music Awards, MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards, Nickelodeon Kids' Choice Awards czy iHeartRadio Music Awards.

W tym roku dał się też poznać z współpracy z królową popu Madonną - na jej płycie "Madame X" zaśpiewał gościnnie w utworze "Medellin", a ona zrewanżowała mu się występem w piosence "Soltera" ( sprawdź! ) z albumu "11:11".

Teraz Kolumbijczyk nieoczekiwanie wypuścił teledysk do piosenki "Instinto Natural" z wspomnianej płyty "11:11", którą promował na swoim pierwszym polskim koncercie w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie (27 czerwca).

Fani (a szczególnie fanki) zwrócili uwagę na scenę, w której Maluma stanął na ślubnym kobiercu z tajemniczą brunetką.

Prywatne życie wokalisty od dłuższego czasu jest tematem spekulacji - sam gwiazdor na początku 2018 r. przyznał, że spotyka się z kubańsko-chorwacką modelką Natalią Barulich.

