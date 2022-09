Każdego dnia przybywa ponad 100 tysięcy wyświetleń teledysku na YouTubie. Obecnie nagranie ma ponad 33,5 mln odsłon w tym serwisie.

Utwór "Góry do góry" ( posłuchaj! ) to tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty zespołu Małe TGD. Później dziecięca grupa wypuściła jeszcze albumy "Wyspa skarbów" (nominacja do Fryderyka) i "Online".

Wideo Małe TGD - Góry do góry

Producentami wszystkich płyt są współtwórca duetu Linia Nocna Mikołaj Trybulec (Tribbs) oraz Piotr Nazaruk. Dyrygent, kompozytor i multiinstrumentalista od 1993 r. jest liderem pop-gospelowej formacji TGD (Trzecia Godzina Dnia), występuje też w zespole Anny Marii Jopek, a w dorobku ma m.in. współpracę z Natalią Kukulską i Adamem Sztabą.

Małe TGD to profesjonalny zespół dziecięcy wykonujący muzykę pop z wartościowym przesłaniem. Dzieci zostały wyłonione ze Szkółki TGD - grupowe zajęcia wokalne odbywające się w 8 miastach w Polsce.

W dorobku grupa ma też duety z Roksaną Węgiel ("Nie z tej ziemi") i Alą Tracz, reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2020 ("Jesteś").