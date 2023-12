Majka Jeżowska nadal chodzi na randki. "Żeby był błysk w oku"

Majka Jeżowska występuje na scenie już od 1978 roku. Choć występowała na festiwalach w Opolu, czy Mrągowie, to kojarzona jest przede wszystkim z repertuaru skierowanego do najmłodszych. Dzieci już w najmłodszych latach poznali jej głos i piosenki, m.in. "A ja wolę moją mamę" czy "Wszystkie dzieci nasze są".

Po zakończeniu ostatniego związku gwiazda wypuściła singel wraz z teledyskiem "Skazana" w 2022 r., w którym opisała swoje emocje po zakończeniu długoletniego związku. "Czasem trzeba wyjść z emocjonalnego 'więzienia' i otworzyć się na nieznane" - komentowała wokalistka.

Majka Jeżowska nadal randkuje. "Dlaczego ja rozkwitłam?"

Gwiazda udzieliła niedawno szczerego wywiadu w programie "Co za tydzień". Opowiedziała o kulisach rozstania. Jeżowska zdradziła, że były partner namawiał ją do zakończenia kariery, a ona czuła ogromną presję z jego strony.

"To prawdopodobnie dzieje się w każdym związku, tylko czasami tego nie widzimy, nie jesteśmy świadomi. Ja do tego doszłam oczywiście po dłuższym czasie. Zastanawiałam się, dlaczego tak zmieniło się moje życie, kiedy skończył się nasz związek. Dlaczego ja tak odżyłam? Dlaczego ja rozkwitłam?" - powiedziała.

Wokalistka wcale nie żałuje swoich decyzji i cieszy się tym, na jakim etapie życia jest obecnie. "Przecież jestem tą samą osobą. Czyli musiały się uwolnić jakieś energie. Czasami naprawdę nie wiemy, skąd się bierze siła" - zdradziła.

W związku z tym, że gwiazda nadal nie odnalazła swojej drugiej połówki, zdarza się jej chodzić na randki. "Czy ja chodzę na randki? Można powiedzieć, że chodzę. Chodzę na randki, ubieram się bardzo różnie, raczej swobodnie i praktycznie" - wyznała

Majka Jeżowska powiedziała również, na co zwraca największą uwagę, kiedy przygotowuje się do spotkania. "Przede wszystkim lubię być zadbana, wypoczęta, wyspana. Żeby był błysk w oku i żeby dobrze się czuć w swoim ciele. A to wiadomo, że u kobiety to jest zmienna sprawa. Musimy się ubrać przede wszystkim w dobry nastrój. Taką szczerą, naprawdę szczerą otwartość".

