Maja Kapłon pokazała zdjęcia po operacji kręgosłupa w USA [INSTAGRAM]

"Nowe życie zaczynam" - informuje Maja Kapłon, która ma już za sobą skomplikowaną operację kręgosłupa w szpitalu w Nowym Jorku. Finalistka "The Voice of Poland" pokazała swoje zdjęcia sprzed i po operacji.

Maja Kapłon pokazała zdjęcie po operacji kręgosłupa AKPA

"Nie boję się tych obrazów, to moja radość" - napisała na Instagramie Maja Kapłon.

Na zdjęciach widać, w jak poważnym stanie była wokalistka. Teraz jej kręgosłup został wyprostowany.

Pod wpisem posypały się gratulacje i życzenia powrotu do zdrowia, także od kolegów i koleżanek z branży muzycznej.

"Jesteś dzielna" - pisze Roksana Węgiel, a komentarze zostawili również m.in. Marta Gałuszewska, Ania Karwan, Cleo, Alicja Szemplińska, Natalia Zastępa i znana z trzeciej edycji "The Voice of Poland" Natalia Kawalec, która odwiedziła ją w szpitalu w Nowym Jorku.

Dłuższy wpis o swoim obecnym stanie Maja Kapłon opublikowała na Facebooku, gdzie obserwuje ją ponad 12 tysięcy osób.



"Ostatnio nie wstawiałam nic, ani nie informowałam Was o tym co u mnie. Było ciężko okiełznać ból. Uczę się na nowo chodzić, stać, siedzieć - łapie balans.

JESTEM NAJSZCZĘŚLIWSZYM CZŁOWIEKIEM NA ZIEMI.

(...) Największy cud i powód bycia najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi - moje plecki są proste. Marzenie małej dziewczynki modlącej się wieczorami do Anioła stróża, żeby mnie strzegł i szepnął tam Bogu, że moje plecki to mógłby wyprostować - marzenie spełniło się. Jak widzicie na poniższym zdjęciu - garba nie ma, jestem prosta" - opisuje wokalistka.

Maja Kapłon poinformowała, że za trzy tygodnie czeka ją kontrola i będzie mogła wracać do kraju. "Będzie tylko lepiej" - cieszy się.

Skomplikowanej operacji nie chciał podjąć się żaden lekarz w Polsce. Nadzieja wróciła, gdy gotowość wyraził specjalista z Nowego Jorku. Jednak operacja okazała się bardzo droga - jej koszt oszacowano na ponad pięć milionów złotych.

"Będą wyjmować ze mnie wszystko, wszystko, wszystko, będą nacinać mi kręgosłup w dwóch miejscach i próbować to naprostować. I może nawet urosnę do 10 cm, więc czad" - opowiadała Maja Kapłon przed operacją.

Maja Kapłon była finalistką ósmej edycji "The Voice of Poland". Miała przed sobą otwarte drzwi do kariery, jednak ze względu na stan zdrowia musiała zrezygnować z pasji.

Młoda piosenkarka od dzieciństwa cierpi na skoliozę. Przeszła już kilka operacji. Osiemnasta miała być ostatnią, jednak jak się okazało, złamany pręt w kręgosłupie spowodował, że Maja musiała poddać się kolejnemu zabiegowi.

W pomoc finalistce "The Voice of Poland" zaangażowali się ludzie z całego kraju. W serwisie siepomaga.pl założono zbiórkę na jej leczenie, a uczestnicy i trenerzy programu TVP zorganizowali dla niej koncert charytatywny. Zebrano nieco ponad 2,9 mln zł. Przed wylotem wokalistka otrzymała wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, że szacunkowy koszt operacji został zmniejszony do 2,6 mln zł.

Po zakończeniu drugiego etapu wokalista zamieściła informacje na swoich kontach w mediach społecznościowych. "Kocham Was ludzie, wiecie? Dostałam piękną szansę od Boga, w której dopomogliście Wy. Spójrzcie w lustro - zobaczycie tam cudo tego świata" - napisała Maja, dziękując wszystkim za wsparcie.

W szpitalu odwiedzili ją przyjaciele z branży: Natalia Kawalec, którą mogliśmy poznać podczas trzeciej edycji "The Voice Kids", oraz Kamil Bednarek. "Czuje się jak nowa, pierwszy raz w życiu wiem, jak to jest oddychać" - dodała jeszcze "radosna May".