Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) odpoczywa w domu. Co za dekolt!

Piękni i Młodzi bardzo dużo koncertują, a długie trasy potrafią dać się muzykom we znaki.

W najnowszej relacji na Instagramie Madzia Narożna zdradziła, że chociaż cieszy się z ilości koncertów oraz przejechanych pomiędzy nimi kilometrów, jest po ostatniej trasie wycieńczona. Najbliższe kilka dni przerwy wokalistka spędza w domu i zamierza się zrelaksować.

Oglądając filmik trudno było jednak oderwać wzrok od głębokiego dekoltu gwiazdy.

Narożna udostępniła też zdjęcia jak wypoczywa na swoim quadzie.

"Piękne ciało, nogi, wszystko" - napisał jeden z fanów pod zdjęciami.

