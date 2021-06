Magdalena Narożna urządziła córce urodziny. Spadła na nią krytyka

Magdalena Narożna, znana z zespołu Piękni i Młodzi, często dzieli się z fanami zdjęciami ze swojego życia prywatnego. Tym razem pokazała fotografie z urodzin córki. Nie obyło się bez krytyki.

Magda Narożna stoi na czele grupy Piękni i Młodzi AKPA

Reklama

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi, który szerszej publiczności dał się poznać z występów w programie "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) czy już w roli gwiazdy podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Reklama

Była też uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".



Wcześniej, do 2019 roku, była związana z Dawidem Narożnym, który również występował w zespole Piękni i Młodzi. Mają córkę Gabrielę.

Stale pozostaje również w kontakcie z fanami, dzieląc się fotografiami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Tym razem na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z 11. urodzin córki.



Magdalena Narożna na prezentacji uczestników show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 1 / 6 Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi. Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

"Cudowny dzień za nami. Moja księżniczka dziś świętowała. Dziękujemy wszystkim którzy sprawili Gabi w tym dniu mnóstwo uśmiechu przede wszystkim swoją obecnością" - napisała wokalistka pod fotografią.



Instagram Post

W komentarzach pojawiły się życzenia i... krytyka. "Sto lat. Ale ten pi... w tle to tak średnio wygląda" - takie komentarze można przeczytać pod zdjęciami.