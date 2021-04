Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) bez makijażu! Jak wygląda w naturalnym wydaniu?

Magdalena Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, chętnie dzieli się z fanami momentami ze swojego życia. Tym razem pokazała się bez makijażu, a w komentarzach posypały się komplementy.

Magda Narożna stoi na czele grupy Piękni i Młodzi AKPA

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi, który szerszej publiczności dał się poznać z występów w programie "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) czy już w roli gwiazdy podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Jest też uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka przyznała, że bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała propozycję, ponieważ "TTBZ" to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych. Wprost mówi o "fantastycznej przygodzie".

Stale pozostaje również w kontakcie z fanami, dzieląc się fotografiami ze swojego życia prywatnego i zawodowego.



Tym razem na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie ze spaceru. Wokalistka pozuje na nim bez makijażu. "Iść, ciągle iść w stronę słońca. Pomimo wiatru w oczy. Wiara w siebie i w to, że będzie dobrze, to podstawa" - napisała pod fotografią.



Fani są zachwyceni jej naturalną odsłoną. "Pięknie Pani wygląda", "Madzia piękna jak zawsze", "Uwielbiam Cię uśmiechniętą" - pisali w komentarzach.

