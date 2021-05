Magda Steczkowska w wyjątkowym nagraniu z córką. Posłuchaj utworu "Blisko Ciebie"

"Blisko Ciebie" to tytuł nowego singla Magdy Steczkowskiej, która zaprosiła do współpracy swoją 19-letnią córkę, Zosię Królik.

Magda Steczkowska z mężem Piotrem Królikiem AKPA

Dla Magdy Steczkowskiej muzyka jest nie tylko zawodem. Zdominowała także jej życie prywatne, bowiem jej mąż, Piotr Królik również pracuje w tej branży - jest muzykiem sesyjnym współpracującym m.in. z zespołem Brathanki i Indigo.

Nic więc dziwnego, że w ślady rodziców poszła także Zofia, najstarsza córka Magdy Steczkowskiej i Piotra Królika, która w tym roku kończy 20 lat.



Kilka dni temu Magda Steczkowska zapowiedziała, że stworzyła piosenkę w duecie z córką.



"Moi Mili, z ogromną przyjemnością, wzruszeniem i radością donoszę, że nagrałyśmy z moją córeczką duet, a na jego premierę zapraszamy... w Dzień Matki. Właśnie wróciłyśmy z planu teledysku. To był piękny dzień" - napisała wzruszona piosenkarka. W odpowiedzi na komentarze fanów gwiazda zdradziła, że sesja nagraniowa z córką była dla niej bardzo emocjonującym przeżyciem. Steczkowska wzruszyła się tak bardzo, że popłynęły jej łzy. "Ja się spłakałam jak bóbr, nagrywając" - wyznała.



"Blisko Ciebie" to pierwszy singel zapowiadający nową płytę Steczkowskiej, której premiera planowana jest na jesień tego roku.

"To dla mnie niezwykle ważny utwór, pełen emocji, wzruszeń, ale i radości. Kiedy Adam Niedzielin, autor muzyki, zagrał mi go po raz pierwszy, od razu pomyślałam, że to świetna piosenka na duet. Zapytałam Zosię, moją córkę, czy chciałaby zaśpiewać go ze mną, a ona powiedziała 'tak'. Zawsze wiedziałam, że ma piękny głos i kocha śpiewać, ale nie przepada za występami publicznymi i najchętniej śpiewa w swoim pokoju a ja co najwyżej mogę podsłuchiwać pod drzwiami - co z resztą chętnie robię (śmiech). Dlatego, kiedy się zgodziła byłam zaskoczona i ogromnie szczęśliwa" - opowiadała wokalistka.



"Napisałam bardzo osobisty tekst i kiedy pierwszy raz śpiewałam go Zosi, łzy same płynęły... Pomyślałyśmy, że Dzień Matki to najlepszy moment na premierę. To będzie piękna pamiątka dla nas obu" - dodała.