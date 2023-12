Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazdą disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają nastoletnią córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego do szyldu Piękni i Młodzi powrócił Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.



Z kolei Magda Narożna w wakacje 2020 r. ujawniła, że przyjęła zaręczyny od Krzysztofa Byniaka (znanego także pod nazwiskiem Romaniuk), swojego kolegi ze szkoły podstawowej. Od dłuższego czasu wokalistka nie umieszczała zdjęć ze swoim ukochanym, co mocno zaniepokoiło fanów. W komentarzach na Instagramie zaroiło się od wpisów, w których dopytują oni o mężczyznę (z serwisu zniknął jego profil).

Sama Narożna unikała odpowiedzi, podkreślając jedynie, że kwestia ślubu to jej prywatna sprawa.

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) pokazała zdjęcie z ukochanym. Jak zareagowali fani?

"Od dziś zaczęłam urlop! Ostatni w tym roku" - napisała wokalistka na Instagramie, publikując zakochane zdjęcie z Islandii (w ostatnim czasie regularnie starała się odwiedzać tę wyspę). "W końcu znalazłam prawdziwą zimę i czuję się jak śnieżynka. Życzę Wam, byście mieli tak piękne, śnieżne Święta" - dodała w kolejnym wpisie.

Sporo emocji wśród obserwatorów profilu wywołało szczególnie zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. W komentarzach błyskawicznie zaroiło się od wpisów fanów. Zdaniem części z nich wokalistka całuje się właśnie z wspomnianym Krzysztofem, inni uważają, że jest to nowy ukochany. Sama wokalistka pozostawia komentarze na temat tożsamości mężczyzny bez reakcji.



Instagram Post Rozwiń

We wrześniu wokalistka ze swoją grupą wypuściła teledysk "Drama" .