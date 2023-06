Występ castingowy z "Mam talent" ( Madox zaśpiewał "Paparazzi" Lady Gagi ) obejrzeli internauci z całego świata, za sprawą blogera Pereza Hltona, który link do filmiku umieścił na swoim Twitterze. Uczestnika mocno chwalili jurorzy show TVN - Kuba Wojewódzki i Agnieszka Chylińska .

Reklama

Marcin Majewski (to jego prawdziwe imię i nazwisko) po programie (dotarł do półfinałów) w 2011 r. wypuścił debiutancki album "La révolution Sexuelle". Płyta wywołała sporo kontrowersji za sprawą odważnie prezentowanej tematyki seksualności i poruszania tabu.

Wideo Marcin Madox Majewski exclusive

Duże emocje wywołał także androgyniczny wizerunek. "Jestem facetem! Facetem, który się maluje" - podkreślał w programie Kuby Wojewódzkiego.



Z czasem obecność wokalisty na muzycznej scenie malała. Co jakiś czas wypuszczał kolejne piosenki: "Warszawski sen", "Les Roses Noires" (utwór zgłoszony do polskich preselekcji do Eurowizji został odrzucony), "QrVa" i "One More Shot", hymn konkursu piękności Mr Gay Europe 2018.

Clip Madox Les Roses Noires

Sprawdź tekst utworu "Les Roses Noires" w serwisie Teksciory.pl!

Szerszej publiczności próbował się przypomnieć jako jeden ze stu jurorów programu "All Together Now. Śpiewajmy razem" w Polsacie.

"Nie jestem celebrytą, tylko artystą. Nie mam już ochoty chodzić na imprezy, na których spotykam fałszywych ludzi, którzy prawią mi komplementy, a za plecami obrabiają mi tyłek. Już mi się to znudziło" - mówił w rozmowie z Plejadą.

Instagram Post Rozwiń

W ostatnim czasie zapowiedział "rozpoczęcie nowej ery" i powrót na muzyczną scenę. Z okazji "Pride Month" (Miesiąc Dumy środowiska LGBTQ) razem z Moną Lizak wypuścił utwór "Bum Bum (Pride Edition)".

Wideo Bum Bum (Pride Edition)