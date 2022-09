Madonna znowu prowokuje. Ognisty pocałunek z 26-latką w "Hung Up on Tokischa"

Wiadomości

Do sieci trafił teledysk "Hung Up on Tokischa" do remiksu tanecznego przeboju "Hung Up" Madonny. W klipie możemy zobaczyć ognisty pocałunek 64-letniej Królowej Popu z 26-letnią raperką z Dominikany - Tokischą.

Tokischa i Madonna w teledysku "Hung Up on Tokischa" /