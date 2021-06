Madonna świętuje 90. urodziny ojca. Pokazała niemal całą najbliższą rodzinę

1 / 6

Fundacja Madonny, Raising Malawi, we współpracy z miejscowym ministrem zdrowia wybudowała w Malawi Instytut Chirurgii Dziecięcej i Intensywnej Opieki Mercy James. Placówka znajduje się obok Queen Central Hospital w Blantyre. We wtorek (11 lipca) amerykańska wokalistka zjawiła się w Malawi, by oficjalnie otworzyć instytut.