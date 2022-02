Madonna przygotowuje dla fanów coś wyjątkowego! Co planuje?

Już w styczniu za pośrednictwem Instagrama Madonna relacjonowała wytężone prace nad tanecznymi remiksami jej największych utworów. W lutym na jej profilu fani mogli usłyszeć próbkę nowej odsłony piosenki "Frozen", która według zapowiedzi artystki ma się niedługo ukazać.

To jednak nie zaspokaja apetytu zniecierpliwionych fanów. W końcu w zeszłym roku królowa pop zapowiadała wiele muzycznych niespodzianek.

Według relacji osoby z kręgu artystki, na którą powołuje się "The Sun", od kilku tygodni Madonna spędza długie godziny w studiu nagraniowym. Informator gazety zdradził również, że już niedługo do Madonny ma dołączyć Katy Perry, którą artystka zaprosiła do współpracy. Panie mają wspólnie pracować nad remiksem jednego z największych hitów gwiazdy. Którym? To pozostaje tajemnicą, choć obie panie stworzyłyby doskonały duet w hicie "Like a Virgin".

"Madonna od lat jest wielką fanką Katy i wielokrotnie mówiła o nagraniu z nią wspólnego utworu. Wraz z pojawieniem się pomysłu na nagranie remiksów jej największych hitów, to marzenie stało się bardzo realne" - zdradza gazecie informator.

Szczegóły tej współpracy wciąż są ustalane. Jednak według zapewnień, artystka nie chce zbyt długo zwlekać z nową płytą i trzymać fanów w niepewności, zatem można liczyć, że kompilacja remiksów jej największych utworów trafi do słuchaczy jeszcze przed październikowym jubileuszem.