Tory Lanez ponownie pojawia się w mediach - nie ze względu na swoje artystyczne dokonania, a kolejne kontrowersje. Raper w 2020 roku miał postrzelić w stopę Megan Thee Stallion. Jak donosiła obecna na miejscu policja, chwilę przed oddaniem strzału w okolice jej nóg, miał wykrzyknąć w jej kierunku wulgarne słowa "Tańcz s***, tańcz!".



Teraz mówi się o nielegalnym wykorzystaniu przeboju Madonny "Into The Groove" w niedawno wydanej piosence "Pluto's Last Comet". Nie wiadomo jednak, czy Królowa Popu podjęła już jakieś kroki prawne - wiemy za to, że bardzo się zdenerwowała, bo osobiście skomentowała na Instagramie pod jednym z postów Laneza!

Komentarz wokalistki brzmi: "Przeczytaj w swoich wiadomościach o nielegalnym użyciu mojej piosenki 'Into The Groove'! Fani i sama wokalistka zauważają niezwykłe podobieństwo między hitem Madonny z albumu "Like A Virgin" z 1984 roku, a nowowydanym utworem Lazera. Porównaj!

Clip Madonna Madonna - Into The Groove (Official Video)

Tory Lazer wydał utwór "Pluto's Last Comet" w grudniu 2021 roku. Słychać podobieństwo?