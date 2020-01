Madison Beer z utworem na rozstanie. Zobacz klip "Good In Goobye"

Do sieci trafił nowy numer Madison Beer "Good in Goobye", który zapowiada jej debiutancki album "Life Support".

Madison Beer zapowiedział debiutancką płytę /Craig Barritt /Getty Images

"Good In Goobye" to kolejny utwór, który zapowiada debiutancki album Madison Beer. Ten ma ukazać się jeszcze w tym roku i nosić tytuł "Life Support". Do tej pory potwierdzono, że na płycie znajdzie się osiem utworów.



Clip Madison Beer Good in Goodbye

Reklama

"Piosenka dotyka dualizmu potępienia i autorefleksji, jaka często pojawia się po zakończeniu związku. Koncept gry wideo pozwala mi na zagłębienie się w moje demony" - opowiada Beer, która w klipie zagrała dwie postacie.

Wokalistka przyznaje, że motyw rozstania będzie przewijał się przez cały jej krążek. "Czasem jedyną droga naprzód jest znalezienie czegoś 'dobrego' w 'pożegnaniu'".

Poprzedni utwór Madison - "Dear Society" - trafił do sieci w maju 2019 roku.

Madison Beer na swoim koncie ma EP-kę "As She Pleases" z 2018 roku oraz kilka nieźle przyjętych singli. Obecnie pracuje nad debiutanckim albumem. 20-latka jest również gwiazdą mediów społecznościowych na Instagramie śledzi ją ponad 14 milionów użytkowników.