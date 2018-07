Madder Mortem: Nowa płyta “Marrow”

Norweska grupa Madder Mortem wyda we wrześniu siódmy album.

Płytę "Marrow" wyprodukował BP M. Kirkevaag, gitarzysta Madder Mortem, a prywatnie brat wokalistki tego zespołu, Agnete M. Kirkevaag. Album poddano masteringowi w studiu Tailor Maid pod okiem Petera In de Betou.

Okładkę zaprojektował Thore Hansen.

Z zapowiedzi wynika, że longplay “Marrow" ma brzmieć bardziej posępnie od swojego poprzednika (“Red In Tooth And Claw" z 2016 r.), choć nie zabraknie w nim chwytliwości.

Siódma płyta Madder Mortem trafi na rynek 21 września nakładam norweskiej Dark Essence Records (CD, winyl, cyfrowo).

Z innych wieści z obozu formacji z Oslo dowiadujemy się, że z okazji przypadającej w 2019 roku 20. rocznicy wydania debiutanckiej płyty "Mercury", muzycy Madder Mortem planują jej wznowienie. Mają to być nowe, przerobione wersje kompozycji z debiutu, odzwierciedlające aktualne oblicze zespołu.

Zobacz teledysk "Fallow Season" Madder Mortem z 2016 roku:

Wideo Madder Mortem - Fallow Season (Official Video)

Oto lista utworów albumu “Marrow":

1. “Untethered"

2. “Liberator"

3. “Moonlight Over Silver White"

4. “Until You Return"

5. “My Will Be Done"

6. “Far From Home"

7. “Marrow"

8. “White Snow, Red Shadows"

9. “Stumble On"

10. “Waiting To Fall"

11. “Tethered".