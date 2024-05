Maciej Maleńczuk swoją muzyczną karierę rozpoczął w latach 80. Najpierw próbował swoich sił solo - występował jako uliczny grajek. Z czasem dołączył do legendarnej już rockowej grupy Püdelsi. Jednocześnie z powodzeniem tworzył i koncertował, jako artysta solowy. Z czasem zyskał ogromną popularność, za sprawą swoich często kontrowersyjnych i ostrych wypowiedzi w mediach. Bezkompromisowe komentarze, dotyczące branży muzycznej i nie tylko, zapewniły muzykowi specyficzną reputację.

Maciej Maleńczuk krytykuje disco polo

Wokalista przez lata gościł na różnych kanałach Telewizji Publicznej. W pewnym momencie, gdy prezesem TVP został Jacek Kurski, Maciej Maleńczuk odsunął się od współprac z publicznym nadawcą. Według niego jakość programów w tamtym czasie mocno się obniżyła. W TVP królowały występy artystów disco polo, których Maleńczuk jawnie oceniał w sposób bardzo negatywny. "Niech sobie wracają do stodoły, skąd wyszli, a nie panoszą się po publicznych telewizjach i biorą państwowe pieniądze" - mówił wówczas.

Były wokalista grupy Püdelsi powrócił do TVP

Były wokalista Püdelsów niedawno powrócił do współpracy z TVP. Został zaproszony do Telewizji Publicznej po długiej przerwie, co również jego zaskoczyło. "Sam się zastanawiam, dlaczego tak dawno mnie tu nie zapraszano, a teraz ten telefon dzwoni jak oszalały. [...] To był szlachetny ban, ja nie jestem człowiekiem, który słucha cudzych rad na zasadzie - myśl samodzielnie, tylko po prostu myślę samodzielnie" - wyznał artysta w rozmowie z portalem Pomponik.pl. Nie przeszkadzało mu, że Jacek Kurski nie zapraszał go do swoich programów i koncertów.

Apel do Jacka Kurskiego

Maciej Maleńczuk przy okazji powrotu do TVP postanowił powiedzieć kilka słów do byłego prezesa Telewizji Publicznej, Jacka Kurskiego, który rzekomo miał być fanem jego twórczości. Zapytany o to, co chciałby przekazać byłemu prezesowi, odpowiedział ostro. "Żeby wyrzucił wszystkie moje płyty i absolutnie nigdy mnie nie oglądał, ani nie słuchał, ani w żaden sposób o mnie nie myślał, nie mówił i tak dalej" - zaznaczył muzyk. Dodatkowo zaapelował bezpośrednio do Kurskiego. "Bardzo pana proszę, jeżeli jeszcze coś panu zostało, żeby pan to wyrzucił" - powiedział Maleńczuk.