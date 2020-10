Maciej Maleńczuk jako "Rycerz Maryi". Zobacz teledysk i sprawdź tekst

"Temu zaś co wierze ubliża, jak bydłu wypalimy znak krzyża" - śpiewa w najnowszej piosence "Rycerz Maryi" mistrz prowokacji Maciej Maleńczuk.

Maciej Maleńczuk prezentuje nowy teledysk /Wojciech Olszanka /East News

Utwór "Rycerz Maryi" z towarzyszącym mu teledyskiem promuje wydany bez żadnej zapowiedzi album "Klauzula sumienia".

Autorem scenariusza i reżyserem klipu jest sam Maciej Maleńczuk. Zdjęcia nakręcono w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

"To jeden z najważniejszych, najbardziej charyzmatycznych, a przy tym kontrowersyjnych artystów ostatnich czterech dekad. Pieśniarz obdarzony świetnym głosem i darem pisania tekstów pełnych ciekawych obserwacji - nie zawsze miłych" - podkreśla wydawca w związku z niespodziewaną premierą nowej płyty.



Clip Maciej Maleńczuk Rycerz Maryi

Poprzednim albumem Macieja Maleńczuka był "The Ant" z października 2018 r. - jazzowy projekt z amerykańskim perkusistą Grantem Calvinem Westonem. To materiał w przeważającej mierze instrumentalny, będący kontynuacją pomysłu z 2016 r. "Jazz for Idiots".

"Klauzula sumienia" nawiązuje do czasów, gdy Maleńczuk nazywany był mistrzem prowokacji. Tytuły nowych piosenek nie pozostawiają wątpliwości, że muzyk zdecydował się w swoim stylu skomentować politykę, religię i obyczaje panujące obecnie w Polsce.



Oto szczegóły płyty "Klauzula sumienia":

1. "Klauzula sumienia"

2. "Zdzira jak ty"

3. "Szabada"

4. "Policjant"

5. "Rycerz Maryi"

6. "Bajaga (jak to tak)"

7. "Bum szaka laka"

8. "Hamulcowy"

9. "Baby"

10. "Obrońca życia"

11. "Artysta - faszysta"

12. "Wojna".