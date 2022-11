Informacje o śmierci Macieja Kossowskiego przekazał Paul Redelat, który napisał list do jednego z polonijnych magazynów w Nowym Jorku, gdzie wokalista mieszkał od lat 70. Muzyk zaczął tam posługiwać się nazwiskiem Michael Cossi. "Nazywam się Paul Radelat. Od 30 lat byłem przyjacielem i sąsiadem Macieja Kossowskiego. Piszę, by poinformować Was, że zmarł on 30 października 2022, około godziny 13, w New York Presbyterian / Weill Cornell Medical Center, przy 68 Wschodniej Ulicy na Manhattanie" - czytamy w przekazanym liście.

"Zmarł bez rodziny i przyjaciół. Jedynymi ludźmi, którzy go znali, był szpitalny lekarz i ja. Przez ostatnie 10 lat stał się pustelnikiem. Przez przypadek odkryłem, że byłem jedyną osobą, z którą miał kontakt towarzyski. Kiedy ostatni raz odwiedziłem go w szpitalu, był w okropnym stanie, a lekarz powiedział mi, że jestem jedyną osobą, która przyszła go odwiedzić. Kiedy zobaczyłem go leżącego, uświadomiłem sobie kontrast sytuacji, że oto jest człowiek, który kiedyś był kochany i podziwiany przez setki tysięcy ludzi w Polsce za swoją muzykę w latach 60. i 70., a tu umiera w samotności" - dodał.

Po tym wpisie wielu fanów artysty przeraziło się, czy będzie ktoś, kto zajmie się jego pogrzebem. Kossowski, który od lat żył w USA, nie miał tam nikogo. Z pewnością uspokoiła ich wypowiedź przedstawiciela Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, który zapowiedział, że wspiera działania Polonii, by godnie pożegnać wokalistę.

"Od momentu, kiedy Konsulat otrzymał informację o śmierci pana Macieja Kossowskiego, jesteśmy w kontakcie z nowojorskim biurem koronera oraz szpitalem, a także z przedstawicielami Polonii, których szczerze poruszyło odejście pana Kossowskiego" - informuje konsulat. "Popieramy wszelkie działania Polonii, które zmierzają do godnego pochówku i służymy w tym zakresie wsparciem. Wraz z instytucjami amerykańskimi ustalamy również, czy pan Maciej Kossowski posiadał jakichkolwiek bliskich, którzy z mocy prawa mają pierwszeństwo w decyzji o sposobie pochówku" - napisano w oświadczeniu.

Maciej Kossowski - kim był?

Najbardziej znane jego przeboje to "Agatko pocałuj", "Dwudziestolatki" ( posłuchaj! ), "Wakacje z blondynką", "Domowe strachy" ( posłuchaj! ), "Nie mówię żegnaj" ( posłuchaj! ), "Z cyganami w świat" ( posłuchaj! ), "To ty, Mario" ( sprawdź! ). Do jego piosenek teksty pisali Jonasz Kofta, Bogdan Loebl, Marek Głogowski, Zbigniew Jerzyna. Współpracował z Warsaw Stompers, zespołem Zbyszka Namysłowskiego, z Tralabomba Jazz band i Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie.

Przez kilka lat Kossowski był solistą Czerwono-Czarnych, a z zespołem Tajfuny odbył tournee po ZSRR. Po powrocie współpracował, jako producent, kompozytor muzyki, aranżer i piosenkarz ze "Studiem Rytm" w Polskim Radio Warszawa. W latach 70. wyjechał z Polski i osiedlił się w USA. W 2012 roku przyjechał do kraju i wystąpił na jedynym koncercie w trakcie święta swojego rodzinnego miasta Grudziądza.