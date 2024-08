W trakcie trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival prowadzący Marcin Prokop, Damian Michałowski i Jan Pirowski niespodziewanie zaprosili swojego nowego kolegę z programu "Dzień dobry TVN". To nowość, bo Maciej Dowbor po rozstaniu z telewizją Polsat nie ujawniał swoich planów zawodowych.



Prezenter przez blisko 20 lat związany był z telewizją Polsat m.in. jako współprowadzący "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . W tym popularnym programie muzycznym pracował nieprzerwanie od pierwszej do 20. edycji. W wiosennej odsłonie - z dopiskiem "Najlepsi" - występowali finaliści poprzednich edycji. Po raz pierwszy w finałowym odcinku to widzowie wybrali zwycięzcę, został nim Filip Lato, wcielając się w Elvisa Costello.

Maciej Dowbor na scenie festiwalu w Sopocie AKPA

Wiadomo, że show Polsatu jesienią przejdzie spore zmiany. Produkcja zdecydowała się na powrót do czteroosobowego składu: za stołem zasiądą Małgorzata Walewska (ocenia uczestników od samego początku) i Piotr Gąsowski, do których dołączyli nowi jurorzy: Justyna Steczkowska (wcześniej trenerka "The Voice of Poland" w TVP) oraz Stefano Terrazzino (wygrał trzecią edycję show Polsatu; a w ostatniej edycji pod hasłem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" zajął drugie miejsce). Ta dwójka zastąpiła Roberta Janowskiego, który przeniósł się do TVP.

Jesienią w miejsce Dowbora jako prowadząca pojawi się Agnieszka Hyży, która w 2016 r. w Polsat Cafe współprowadziła program "Twoja twarz brzmi extra znajomo" pokazujący kulisy show. Drugim prowadzącym "TTBZ" pozostaje Maciej Rock.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Oto komplet uczestników

A kto pojawi się w 21. odsłonie programu? Na scenie w wielkie gwiazdy muzyki w ich wielkich przebojach wcielać się będą: wokalistka i aktorka Patricia Kazadi, aktor Damian Kret (znany z m.in. serialu "Bracia"), aktorka Joanna Osyda (serial "Majka"), wokalistka Reni Jusis (przeboje "Zakręcona", "Kiedyś cię znajdę" i "Ćma"), wokalista Bartek Wrona znany z reaktywowanego boysbandu Just 5 ( sprawdź ), aktorka Basia Wypych (seriale "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Rojst", filmy "Powidoki", "Miłość jest wszystkim", "Ikar. Legenda Mietka Kosza" i "Jak zostać gwiazdą") i aktor Kuba Szyperski (musical "Jesus Christ Superstar", role w dubbingu - "Rodzina Dumnych: Film", "Hulk: Gdzie czają się potwory", "Legenda króla Salomona" i "Ronja, córka zbójnika"), który w 2012 r. - jako 14-latek - dotarł do ścisłego finału trzeciej edycji "Must Be The Music" w Polsacie.

Jako ostatni uczestnik został ujawniony prezenter Aleksander Sikora, który w Polsacie zadebiutował w czerwcu, gdy poprowadził konkursu piękności Mister Supernational i Miss Polski. Wcześniej związany był z TVP, m.in. jako współprowadzący "Pytania na śniadanie", "The Voice of Poland", festiwalu w Opolu, a także komentator Eurowizji i Eurowizji Junior. W latach 1999-2008 był związany z Teatrem Muzycznym Nowa Akademia w Krakowie.

