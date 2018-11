Machine Head: Pożegnalny koncert Phila Demmela i Dave'a McClaina

"To koniec pewnej ery" - Machine Head zagrali po raz ostatni z gitarzystą Philem Demmelem i perkusistą Dave'em McClainem.

Machine Head po raz ostatni w tym składzie /Oficjalna strona zespołu

Koncert wieńczący trasę po USA, na którym Phil Demmel i Dave McClain żegnali się z zespołem po wieloletniej służbie w szeregach Machine Head, odbył się w sobotę, 24 listopada, w wyprzedanym do ostatniego miejsca klubie Catalyst w Santa Cruz w Kalifornii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Machine Head: Zrobiło się wielkie halo TV Interia

Reklama

Ostatnia trasa rozstających się z Machine Head muzyków rozpoczęła się 4 października Sacramento i objęła swym zasięgiem pond 30 miast.

Finałowy koncert w Santa Cruz trwał aż trzy godziny i 15 minut, w czasie których grupa zagrała nie tylko przekrojowy materiał z największymi klasykami ze swojego repertuaru, ale i "Hallowed Be Thy Name" Iron Maiden oraz - zbiorczo - fragmenty utworów Metalliki, Queen, Guns N' Roses i Alice In Chains, by zakończyć całość numerem "Halo" z albumu "The Blackening" (2007 r.). Nie zabrakło też solowych popisów Demmela i McClaina.



"Dziękujemy, jesteście naszymi przyjaciółmi i rodziną, te wszystkie lata był piekielnie ostrą jazdą" - powiedział do zgromadzonych tego dnia fanów Phil Demmel.



Przypomnijmy, że McClain i Demmel podjęli decyzję o rozstaniu się z Machine Head pod koniec września, postanawiając jednak wziąć udział w zaplanowanej już trasie po Stanach, która wobec zaistniałych okoliczności nabrała zupełnie innego charakteru.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Machine Head: Nabrać energii TV Interia

Obecnie Amerykanie promują wydany pod koniec stycznia album "Catharsis".



“To koniec pewnej ery. Popłynęło wiele łez, były wspólne śpiewy, machanie głową i sporo picia. Mnóstwo przyjaciół i naszych rodzin z Bay Area. Optymistyczne zakończenie. Niepewna przyszłość. Ekscytujący początek. Dużo szczęścia panowie. Podziękowania dla Dave'a i Phila" - czytamy na oficjalnej stronie Machine Head.

Zobacz Machine Head na żywo w kanonicznym utworze "Davidian" podczas koncertu w Santa Cruz:

Wideo Machine Head - Davidian Live (The Catalyst, Santa Cruz, CA) Nov. 24, 2018

Oto cały program koncertu Machine Head w Santa Cruz:



"Imperium"

"Volatile"

"Now We Die"

"Beautiful Mourning"

"The Blood, The Sweat, The Tears"

"Take My Scars"

"Clenching The Fists Of Dissent"

Gitarowe solo Phila Demmela

"Darkness Within"

"Catharsis"

"From This Day"

"Ten Ton Hammer"

"Is There Anybody Out There?"

"Hallowed Be Thy Name" (Iron Maiden)

"Locust"

"Beyond The Pale"

Perkusyjne solo McClaina

"Bulldozer"

"Killers & Kings"

"Davidian"

"Descend The Shades Of Night"

"Exhale The Vile"

Kompilacyjnie fragmenty: "Welcome Home (Sanitarium)" (Metallica) / "Wanted Dead Or Alive" (Bon Jovi) / "Another One Bites The Dust" (Queen) / "We Are the Champions" (Queen") / "Nighttrain" (Guns N' Roses) / “Would?" (Alice In Chains)

"Aesthetics Of Hate"

"Game Over"

"Old"

"Halo".