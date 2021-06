Mabel wraca z nowym teledyskiem. Zobacz klip "Let The Know"

Mabel niczym Doja Cat, Khaleesi i Ginger Spice w jednym. Artystka powraca z nowym singlem "Let Them Know".

Mabel ma na koncie BRIT Award w kategorii najlepsza artystka solowa, ponad cztery miliardy streamów, 2,2 mln sprzedanych egzemplarzy debiutanckiego albumu "High Expectations" (najlepiej sprzedający się brytyjski kobiecy debiut w 2019) oraz katalog hitów, na czele z "Don’t Call Me Up", które podbiło listy przebojów na całym świecie, także w Polsce.



Pierwszy premierowy materiał artystki w 2021 roku to przebojowy, pełny energii "Let Them Know", Autorami utworu są Mabel, Raye, SG Lewis oraz MNEK.

"Singel opowiada o wystrojeniu się (chociaż nie masz gdzie iść) i projekcji pewności siebie (nawet wtedy, kiedy masz problem z poczuciem własnej wartości)" - czytamy w zapowiedzi.



Kilka tygodni po triumfie na gali BRIT oraz w połowie trasy promującej "High Expectations", świat zatrzymał się z powodu pandemii.



Dla Mabel była to rzadka okazja, by wcisnąć pauzę i przemyśleć ostatnie lata, w których w jej życiu wydarzyło się mnóstwo niesamowitych rzeczy. Na początku pandemii Mabel wprowadziła się do domu rodziców, zaczęła uczyć się tańca, a wszystko, za czym tak mocno tęskniła - bliscy przyjaciele, wielkie nocne wyjścia, młoda miłość, brak strachu - postanowiła przelać w pracę nad nowym muzycznym rozdziałem.

Jej nowe piosenki dotyczą również tej ciemniejszej strony nocnych wyjść. "Let Them Know" zostało zainspirowane między innymi regularnymi seansami "Paris Is Burning", "Pose" oraz "Drag Race".

