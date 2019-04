Łzy zabierają głos w sprawie afery z Anią Wyszkoni. "Tania manipulacja"

Na oficjalnym profilu zespołu Łzy pojawiło się oficjalne oświadczenie członków grupy dotyczące kontrowersji wokół utworu "Agnieszka już dawno". Formacja uderza w Anię Wyszkoni i jej menedżera Macieja Durczaka.

Zespół Łzy wydał oświadczenia w sprawie konfliktu Adama Konkola z Anią Wyszkoni

Jak już wcześniej informowaliśmy, sprawa internetowych oświadczeń rozpoczęła się od facebookowych wpisów Angeliny Konkol, menedżerki i żony Adama Konkola, lidera i gitarzysty grupy Łzy.

Poszło jej o obecność Anny Wyszkoni (w latach 1996-2010 była wokalistką Łez) w nowej wersji "Szansy na sukces". W pierwszym odcinku wracającego po latach programu TVP (niedziela 7 kwietnia, godz. 15.15) widzowie mogli usłyszeć przebój Łez "Agnieszka już dawno".

Swoje oświadczenie postanowił wystosować również Adam Konkol, który odniósł się do podnoszonych zarzutów, że w bazie ZAiKS jako współautorka piosenek Łez (w tym również "Agnieszka już dawno") wpisana jest Anna Wyszkoni.



"Ania opuściła zespół Łzy osiem lat temu zaznaczając podczas rozstania, że 'nie po to rozpoczynam karierę solową, by wykonywać piosenki zespołu Łzy'. Jakiś czas dotrzymywała słowa, z czasem jednak zaczęła grać nasze piosenki na swoich koncertach, później na telewizyjnych imprezach w tym na każdym sylwestrze telewizyjnym oraz w niektórych programach tv" - przypominał lider grupy Łzy.

W "Super Expressie" odniósł się do tych słów Maciej Durczak, mąż i menedżer Anny Wyszkoni.

"Gdybym był na miejscu autorów tych pretensji, wysłałbym raczej kwiaty reżyserowi 'Szansy na Sukces', na którego życzenie piosenka zespołu Łzy została wykonana w programie przez jednego z uczestników (nie przez Annę Wyszkoni!), a widzom została przypomniana nazwa tego zespołu. Czytelnikom zainteresowanym stroną prawną tego zagadnienia, polecam kontakt ze Stowarzyszeniem ZAiKS, gdzie zarejestrowane są wspólne utwory Anny Wyszkoni i zespołu Łzy" - powiedział.



Słowa Durczaka nie zakończyły rozwijającego się coraz mocniej sporu - na odpowiedź Adama Konkola nie czekaliśmy zbyt długo.

"Pan Maciej Durczak ze swojej kolejnej 'gafy', nie powinien zasłaniać się producentem programu 'Szansa na sukces'. Oczami wyobraźni widzę jak przez te osiem lat od rozstania, wszyscy producenci programów telewizyjnych, festiwali, od Opola poprzez Sopot itd., wszyscy organizatorzy kilkuset koncertów Pani Wyszkoni, w kraju i zagranicą 'zmuszają' Pana Durczaka i Anię do wykonywania piosenek zespołu Łzy/ śmiech".

W końcu na Facebooku zespołu Łzy pojawiło się oficjalne oświadczenie całego zespołu:

"Zewsząd docierają do nas prośby o ustosunkowanie się do szumu medialnego z ostatnich dni, a dotyczącego naszej twórczości. Każdy z nas ma prawo do prywatnej opinii na jakikolwiek temat ,jednak jako zespół Łzy wszyscy uważamy ,że Pani Anna Wyszkoni po 'opuszczeniu' nas, nie powinna wykonywać piosenek z repertuaru zespołu Łzy , dotyczy to jej koncertów, programów telewizyjnych oraz festiwali. Co się zaś tyczy rewelacji p. Macieja Durczaka, to nie od dziś wiadomo, że ma talent do skłócania zespołów, tylko nie wiadomo co chce ugrać próbując tego ponownie w stosunku do nas, posługując się tanią manipulacją" - czytamy.



Przypomnijmy, że po zakończeniu współpracy z zespołem Łzy Wyszkoni rozpoczęła karierę solową, która obejmuje jak na razie cztery płyty (w tym jedna z kolędami).